Cosa dice il calendario. Un febbraio da massimizzare

Con la finestra di calciomercato messa alle spalle, possiamo spostare la nostra concentrazione esclusivamente al campo giocato. Dopo un mese di gennaio estremamente positivo per il Pisa, con dieci punti conquistati in quattro partite, frutto di tre vittorie e un pareggio, adesso è iniziato un febbraio più compresso (appena tre le gare in programma), ma altrettanto importante, considerando che ogni giornata rappresenta novanta minuti in meno verso la fine del campionato. Il primo avversario per la squadra di Inzaghi sarà uno ostico storicamente: il Cittadella. Reduce dalla sconfitta contro lo Spezia, e con il dente avvelenato dal "caso Degosus" dell’andata, che permise ai nerazzurri di vincere a tavolino, i veneti sono alla ricerca di punti all’Arena sabato alle 15. In contemporanea, il Sassuolo di Grosso sarà ospite del Mantova (appena una vittoria nelle ultime cinque).

Delle tre in testa, lo Spezia sarà quello a scendere per ultimo: domenica alle 15 al "Picco" sarà sfida con il Palermo, nella sfida tra Lapadula e Pohjanpalo. La settimana dopo, invece, il Pisa giocherà nel posticipo, a Cesena domenica 16 febbraio alle 17:15: i nerazzurri giocheranno già consci del risultato della complicata trasferta dello Spezia a Modena e dell’incontro del Sassuolo contro il Brescia di Maran, alla ricerca di punti pesanti nella zona bassa di classifica. Arriviamo quindi alla ventisettesima giornata: i neroverdi saranno ospiti venerdì 21 febbraio alle 20:30 in un Marassi rovente contro la Sampdoria. Un risultato che farà da termometro per le altre due: sabato 22 sarà il turno del Pisa, che alla Cetilar Arena ospiterà la Juve Stabia, formazione contro la quale ha rimediato la prima sconfitta in stagione lo scorso settembre, mentre domenica, per ultima, la squadra di D’Angelo ospiterà il Catanzaro.

Partite facili a febbraio non ce ne sono, soprattutto in questa Serie B, dove tutte le squadre sono impegnate a ricercare punti per il conseguimento del loro obiettivo. Importante massimizzare al meglio il percorso, considerando le prime due sfide di marzo, con la doppia trasferta in programma: prima Sassuolo-Pisa, quindi Spezia-Pisa, dove davvero saranno riscritte e definite le distanze delle prime in classifica.

Lorenzo Vero