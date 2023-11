Così tutto il Pisa veste... Masucci. Maschere per il compleanno di "Tano"

"Undici, undici, undici Masucci: noi vogliamo undici Masucci". Quante volte il tifo pisano ha intonato questo coro? Un canto di rispetto e venerazione ogni qual volta che il numero ventisei entra in campo, ribadito a ogni scatto o dopo ogni gol, ma anche un monito al resto della squadra in seguito a ogni prestazione deludente. Insomma, Masucci è in tutto e per tutto un exemplum in casa Pisa: se viene seguito il suo esempio, difficilmente si sbaglia. Sembra che la squadra abbia captato e compreso il messaggio. Così giovedì, in occasione del trentanovesimo compleanno dell’attaccante (classe 1984, così come Aquilani), la rosa si è riunita a cena e, al momento della torta, ogni giocatore ha indossato una maschera con la faccia proprio di Masucci, come riportato dalle varie foto postate sui social network.

"Il numero uno di sempre" scrive Marius Marin sul proprio profilo Instagram, in una storia condivisa tra gli altri da Esteves, Piccinini e Canestrelli. Nerazzurro da gennaio 2017, Masucci ha vissuto tutte le ere della storia recente nerazzurra: la seconda metà della stagione in B con Gattuso, la retrocessione e la C con Gautieri, Pazienza e Petrone, quindi l’era D’Angelo, fino a diventare elemento cardine dello spogliatoio con Aquilani, esempio per i nuovi arrivati e chioccia per i più giovani. Anche per questo motivo in estate la società ha deciso di prolungargli un contratto che vedeva la sua originale scadenza il 30 giugno del 2023. Una stagione in più: troppo deludente la precedente, con la mancata qualificazione ai playoff, uscendo tra i fischi del pubblico e lui squalificato, dopo aver giocato (e segnato) a Brescia. Allora la decisione: ancora insieme, un altro anno. Una figura non soltanto simbolica: Masucci è stato schierato poco, soltanto ventisei minuti, divisi in tre spezzoni in questo inizio di campionato, ma in tutti il suo ingresso è servito a dare una scossa alla squadra. Senza dimenticarsi che, al momento, è l’unico attaccante in rosa ad avere segnato, contro il Cosenza.

Un gol, rivelatosi alla fine vano, che momentaneamente aveva risollevato una partita nella quale il Pisa mai era sceso in campo. "Se Gaetano, al quale vanno tutti gli elogi, fa più in pochi minuti di compagni di quindici, venti anni meno, devono farsi un esame di coscienza" tuonò Aquilani al termine della partita. Eppure, da quel gol il ventisei nerazzurro non è più stato schierato in campo: tre panchine consecutive. Nonostante ciò, Masucci resta l’esempio da seguire nello spogliatoio nerazzurro, e i compagni lo hanno voluto celebrare proprio così.