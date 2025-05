Curva Nord Pisa: ringraziamenti e orgoglio per una stagione stratosferica

"Alla fine di questa annata eccezionale e di un campionato che, prima della partita di Spezia (ma anche subito dopo), abbiamo definito ‘stratosferico’, ci teniamo a ringraziare tutti". I gruppi della Curva Nord "Maurizio Alberti" nell’ultimo comunicato della stagione, a poche ore dal fischio d’inizio dell’atto conclusivo, si lasciano andare a un abbraccio rivolto idealmente non soltanto alla squadra, al club e alla parte sportiva, ma a tutta la comunità cittadina. "Grazie a Pisa, che si è dimostrata unita. È stata citata tante volte l’esperienza di ‘Pisa Non Si Piega’ come il momento che ha dato il via alla rinascita, ma in realtà il percorso non si è mai fermato, ed è iniziato molto prima, passando dall’azionariato popolare e andando indietro fino ai primi anni dopo il fallimento e la fine dell’epoca di Romeo, quando si sono avvicendate le generazioni di tifosi. Quello che ha dato vita a "Pisa Non Si Piega" è stato il momento peggiore che abbiamo vissuto e dove per forza sono state concentrate tante energie: una forza incredibile che ha dato slancio al percorso, come sempre quando si tocca il fondo e si risale".

I gruppi proseguono: "Ma la strada della tifoseria è molto più ‘vecchia"’ed è per questo che la promozione ce la sentiamo ‘nostra’, come popolo pisano. Così come recitava l’ultimo striscione esposto: ‘Per chi ci ha lasciato, per chi l’ha vissuta e per chi ci sarà’. Grazie ai giocatori, allo staff tecnico, alla società, a tutti quelli che lavorano nel Pisa o che collaborano e che hanno confezionato questo grande regalo per la città. Alla società e al Comune di Pisa. Anche loro hanno saputo ascoltare la nostra voce e si sono attivati nel momento in cui sono stati chiamati in causa. Problematiche legate alla comunicazione tra Pisa e società e sul numero di posti allo stadio sono state capite e risolte in tempi record".

"Non dimenticando il nuovo settore inclusivo – sottolineano gli ultras nerazzurri - che ci rende particolarmente orgogliosi soprattutto perché pensato e voluto da ambo le parti. Grazie per la collaborazione, da parte di tutti gli spettatori, sia in casa che in trasferta, nella realizzazione delle coreografie. Tra calendario congestionato, festività e ulteriori rinvii sono state settimane di fuoco e grande impegno. Solo l’ultima allestita, con il Sudtirol, ha visto l’impegno diretto nella preparazione di oltre 200 persone tra i gruppi della Curva e della Gradinata, più tutto il resto dei tifosi, che si sono ritrovati a essere parte attiva nella realizzazione e quindi a dover leggere, capire, coordinarsi e agire". "Con le strisce sono stati tutti coinvolti e la coreografia è stata veramente l’espressione dell’organizzazione e della voglia di fare di una tifoseria. Vogliamo che tutti si rendano partecipi e proprio per questo in vista dell’ultima partita, quella con la Cremonese, chiediamo la massima spontaneità, come ai vecchi tempi. Dovrà essere una coreografia ‘al naturale’: ognuno porti qualcosa, di neroazzurro o rossocrociato, e lo indossi o lo esponga o lo sventoli con orgoglio, qualsiasi cosa si voglia, basta partecipare attivamente".

Infine il pensiero al grande progetto del Parco di Mau: "Grazie, per ultima cosa ma non certo di minore importanza, a chi sta sostenendo con il proprio contributo la raccolta per il secondo lotto del Parco. Ricordiamo che sono ancora in vendita le maglie celebrative ‘Correte scappate’ e il ricavato andrà interamente a sostegno del progetto. Ad oggi, con quelle vendute, siamo riusciti a coprire per intero le spese. Quindi, da ora in avanti, ogni singolo euro andrà nella ‘cassa’ del Parco".