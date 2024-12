Da oggi. La Sammontana nuovo partner

Nuovo e importante partner per il Pisa Sporting Club: a partire dalla gara interna di oggi pomeriggio col Cosenza sul prato della Cetilar Arena (fischio d’inizio alle 15) la Sammontana entrerà a far parte della grande famiglia nerazzurra. Una partnership che garantisce successo e che coinvolgerà direttamente anche tutti i tifosi nerazzurri, in special modo quelli presenti sugli spalti dello stadio. Nasce infatti il contest "Fan of the Match" e partecipare è molto semplice perché gli unici requisiti richiesti sono quelli di essere maggiorenni e di essere in possesso di un valido abbonamento o del biglietto. Agli utenti è richiesto di registrarsi compilando un modulo online accessibile tramite un link di ingresso che sarà pubblicizzato sui canali social ufficiali della società di via Battisti e tra tutti i partecipanti, prima di ogni gara casalinga, sarà sorteggiato un fortunato vincitore che, contattato via WhatsApp dal club nerazzurro, sarà poi accompagnato al centro del campo per ricevere un premio esclusivo: una maglia ufficiale del Pisa Sporting Club autografata dal tecnico Inzaghi e da tutta la squadra. Questa procedura partirà ufficialmente dalla gara contro il Bari in programma venerdì 13 dicembre. In occasione di Pisa-Cosenza l’esordio di questa nuova iniziativa sarà battezzata, in via eccezionale, con la premiazione di un tifoso pisano presente allo stadio - scelto dalla società e dalla Sammontana - sulla base della sua passione senza tempo per i colori nerazzurri. Questa partnership riporta alla memoria l’immagine di un Alexander Knaster sorridente, nel corso di un ritiro estivo di un paio di anni fa, con indosso proprio la maglia dell’azienda empolese.

M.A.