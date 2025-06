Dainelli, torna a... casa. Martedì vertice col Gila

Anche Dario Dainelli sarà nello staff di Alberto Gilardino al Pisa insieme a Gaetano Caridi. Una scelta nel segno della fiducia, ma anche delle radici. Ex difensore centrale di lunga esperienza in Serie A, Dainelli ha già collaborato con il "Gila" al Genoa e con lui condivide non solo il passato da calciatore, ma un’amicizia che si protae da lunghi anni. Dettaglio non secondario: Daniele è pisano, essendo originario di Ghizzano, piccola frazione nel comune di Peccioli. Con lui in nerazzurro prende forma dunque lo staff tecnico che guiderà la prossima stagione.

Martedì, intanto, è fissato il primo incontro operativo tra l’allenatore e la dirigenza: sarà il momento per definire strategie e profili ideali per la rosa che nascerà attorno al 3-5-2 caro al “Violinista”. Ad ogni modo, in questo lasso di tempo, il Pisa non è rimasto con le mani in mano. La società ha iniziato a lavorare sulla sessione estiva già da mesi e ha chiuso due operazioni in entrata: Vural, classe 2006, e Lusuardi, 2004, entrambi già messi sotto contratto. Due profili giovani, da crescere in prospettiva, ma intanto il cambio di guida tecnica ha rimescolato le carte. Alcune decisioni che sarebbero state già prese con Inzaghi – come quelle sui riscatti – sono tornate sul tavolo: ogni situazione sarà rivalutata, con il rientro dei calciatori nei rispettivi club e una riflessione con Gilardino sul loro possibile reintegro.

Si ripartirà da nomi noti, come Solbakken, Castellini, Sernicola, Morutan e Abildgaard, tutti in bilico e sotto osservazione. Ma ci sono anche obiettivi già sondati, come Pawel Dawidowicz, difensore in uscita dal Verona: il suo contratto scade il 30 giugno ed è considerato un profilo gradito, sia per esperienza sia per caratteristiche. Il reparto arretrato sarà infatti uno di quelli su cui intervenire con decisione: Bonfanti è rientrato all’Atalanta e Coppola resterà ai box per infortunio.

Occhi anche sugli esterni. A sinistra, con il mancato riscatto di Sernicola e la probabile partenza di Beruatto (che tornerà alla Samp dopo una stagione non esaltante), resta aperta la pista che porta a Liberato Cacace dell’Empoli. Il neozelandese, dopo la retrocessione, è in uscita e piace anche al Cagliari: duello in vista. In attacco, invece, resta certo il prolungamento del prestito di Meister dal Rennes: il danese continuerà a vestire il nerazzurro. Lontanissimo, invece, il ritorno di Nicholas Bonfanti: “Lo squalo” ha richieste in Serie B e sembra destinato a ripartire altrove.

Capitolo uscite: attualmente sono ben 43 i calciatori sotto contratto. Un numero troppo alto, che impone scelte drastiche. Serve sfoltire, alleggerire il monte ingaggi e dare forma a un progetto coerente con le idee del nuovo allenatore. Il lavoro è appena iniziato, ma le basi sono state poste. E martedì, col confronto tra Gilardino e la società, si entrerà davvero nel vivo.

Lorenzo VeroSaverio Bargagna