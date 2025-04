Davide Ghersini arbitra Pisa: dettagli sul Trofeo Mau Ovunque

La sfida di domani è stata affidata a Davide Ghersini. Il fischietto genovese in questa stagione ha diretto il Pisa nel big match del primo marzo, quando al "Mapei Stadium" il Sassuolo ebbe la meglio sui nerazzurri con il gol realizzato da Moro nel primo tempo. Fu una sfida disputata su ritmi molto alti, nella quale Ghersini ebbe un’ottima gestione dei falli e dell’interpretazione dei contatti di gioco. Il bilancio complessivo del Pisa con questo arbitro è di 4 vittorie (l’ultima è datata 3 marzo 2024: 0-1 sul terreno del Cittadella), 3 pareggi e 6 sconfitte. La curiosità è che non è la prima occasione in cui nerazzurri e ciociari sono arbitrati da Ghersini. È già avvenuto l’11 agosto 2023 quando le due compagini si sono affrontate in Coppa Italia (1-0 per i laziali) e il 19 febbraio 2017 in Serie B (0-0). Ad assisterlo ci saranno Domenico Rocca (Catanzaro) e Dario Garzelli (Livorno), insieme al quarto ufficiale Gerardo Simone Caruso (Viterbo). Gli addetti al Var sono Luigi Nasca (Bari) e Simone Sozza (Seregno).

Intanto sono stati svelati i primi dettagli riguardanti il Trofeo Mau Ovunque, che quest’anno festeggerà la 24esima edizione. Il gruppo dei Rangers Pisa 1979, di cui Maurizio Alberti ha fatto parte fino alla tragica scomparsa, comunica che la manifestazione si svolgerà sabato 7 e domenica 8 giugno sul terreno del Pisa Ovest in via Livornese. "Sono allo studio alcune novità ma la base della ‘due giorni’ rimarrà la stessa: ciccia, vino, zuppa, birra, torneo di calcio, presenza Vecchie Glorie e protagonisti legati alla storia del Pisa, mostra del tifo, installazioni, spazio bimbi e iniziative per i più giovani".

M.A.