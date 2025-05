Davide Vaira celebra la promozione del Pisa in Serie A: "Un trionfo di tutti"

Nel mezzo della festa nella pancia dello stadio San Nicola di Bari partecipa anche il direttore sportivo Davide Vaira. Tanta l’emozione del dirigente del Pisa: "Non il coronamento, ma certamente è uno dei giorni più belli della mia carriera. Ho iniziato a fare questo mestiere a trent’anni, e arrivare in Serie A a quaranta anni è figlio di tante rinunce". Quindi, il direttore ha celebrato la società nella quale lavora dalla scorsa estate: "Ho trovato una società strutturata, pronta. Ho cercato di mettere del mio, ma il merito è dei ragazzi, del mister, ma mi piace ricordare tutti quelli che lavorano dietro le quinte. Chi fa il mio ruolo è più facile capirlo, ma la gente non sa quante persone lavorano nel Pisa Sporting Club".

Un trionfo di tutti: "Anche loro meritano questa gioia. E’ giusto che anche loro sentano questa gioia". Quindi, Vaira ha svelato il momento in cui ha capito che l’impresa era possibile: Ho pensato di poter vincere il campionato dopo la sconfitta di Spezia. E’ un paradosso, ma nella sconfitta hanno capito che eravamo più forti. Giocammo una gara di una personalità incredibile in uno stadio infuocato, è stata una sconfitta che è stata meglio di una vittoria". Sulla gara di Bari, passa su un piano emozionale: "Dispiace per la sconfitta, ma è marginale. Per vincere un campionato c’è bisogno di tutte le componenti. Nel mio lavoro ho creato un rapporto buono con la stampa, con i tifosi, sempre nel massimo rispetto. Se abbiamo vinto, è merito di tutti, ce la dobbiamo sentire tutti questa promozione. E’ di tutti questa promozione. L’emozioni che regala questo sport sono incredibile. Io ero allo stadio a Pisa-Monza, questo pubblico mi ha sempre appassionato. Pisa è una piazza speciale, una piazza sudamericana. Sembra di essere in Argentina. E’ bellissimo questo pubblico".

Lorenzo Vero