DENTRO IL MATCH. Arbitra Arena. Un solo precedente

Da adesso in poi si fa sul serio. È giunto il tempo di pensare solo alla Serie A. Nel pomeriggio di ieri è iniziata a San Piero a Grado la preparazione in vista della sfida di domenica contro l’Atalanta, dopo il giorno di riposo di cui la squadra ha usufruito martedì. Da ora fino alla gara sono previste sedute quotidiane in vista della partita contro l’Atalanta. Per lo staff di Gilardino l’obiettivo consiste anche nel poter recuperare al meglio le condizioni di Meister e Denoon, mentre non prenderà parte alla partita con ogni probabilità Lusuardi. La partenza per Bergamo è prevista sabato nel pomeriggio. Anche la squadra di Juric, a Zingonia, sta preparando la partita senza Lookman, che si allenerà individualmente con un preparatore fino alla fine della sessione di calciomercato.

Intanto, ufficiale la designazione arbitrale. Per la partita della New Balance Arena (questo sarà il nuovo nome dell’impianto bergamasco) è stato scelto Alberto Ruben Arena. Uno solo il precedente del direttore di gara classe 1992 con il Pisa, ed è curioso: risale allo scorso agosto, nella partita del "Tombolato" contro il Cittadella vinta per 3-0 a tavolino in seguito al mancato inserimento nella distinta iniziale di Desogus. Oltre all’arbitro della sezione di Torre Annunziata, la squadra arbitrale sarà completata da Domenico Palermo e Mattia Politi come guardalinee, mentre Livio Marinelli sarà il quarto uomo. Davide Ghersini sarà l’arbitro addetto al Var, coadiuvato da Daniele Doveri come Avar.