Dentro la notizia. Moreo e Angori, gli stakanovisti nerazzurri. Due imprescindibili con il serbatoio a secco

Ci sono almeno tre giocatori che si stagliano più di ogni altro alla voce presenze in campo ed energie spese. Il primo è di Samuele Angori. Prima in staffetta con Beruatto, ora titolare inamovibile, è l’unico giocatore che è sempre sceso in campo, sia da subentrato che da titolare, con un totale di 26 partite disputate che diventano addirittura 28 con le due di Coppa Italia. Angori però è uno dei giocatori meno sostituiti da quando è andato via Beruatto e, da fine dicembre contro il Sassuolo, non è mai uscito dal campo, con ben 8 partite consecutive per ben 90 minuti in campo. Complessivamente ha giocato 1611 minuti e a ‘frenarlo’ è stata la prima parte del campionato, quando era il vice Beruatto.

Insieme ad Angori Simone Canestrelli, che ha saltato una gara di coppa, ma in campionato non è mai mancato. A loro venendo sostituito solo in quattro occasioni. Solo tre cartellini gialli, quindi tre gol e tre assist per lui, sempre tra i più impiegati in campo con l’impressionante numero di 2268 minuti disputati. Prima della sostituzione col Cesena, non veniva cambiato da ben sette partite.

Un altro giocatore sempre al top come minutaggio è Stefano Moreo. Il numero 32 infatti ha saltato una partita sola, quella contro la Carrarese e, da inizio dicembre, gioca sempre almeno 80 minuti, con 6 partite disputate al massimo senza uscire, alcune delle più dispendiose a livello atletico.

Proprio Angori e Moreo, insieme a Canestrelli sono quelli ad aver speso di più rispetto a tutti gli altri in energie. Potrebbe aver senso farli riposare contro la Juve Stabia? In difesa c’è sempre ricambio e anche Caracciolo ha saltato almeno uno o due match tra campionato e coppa, a centrocampo Touré e Marin hanno tirato il fiato con le squalifiche oltre alle tante rotazioni. Sulla trequarti Tramoni viene da un mese di infortunio, mentre gli altri fanno parte delle rotazioni e infine Lind ha beneficiato di un turno di squalifica per riposarsi.

Michele Bufalino