DENTRO LE SCELTE. Hojholt o Piccinini?. Gran dubbio per la mediana

Occhi puntati in mediana. Inzaghi può contare su una grande abbondanza di alternative in ogni zona del campo e concedersi anche il lusso di soffermarsi sui dubbi di formazione fino a pochi istanti prima del calcio d’inizio. A parte Moreo (vedi pezzo a fianco) e i lungo degenti e Vignato, che ancora non ha risolto il guaio alla caviglia, tutti gli elementi della rosa sono pronti a dare il proprio contributo nel big match del "Picco". L’interrogativo principale coinvolge la mediana. Sono in risalita le quotazioni di Hojholt, dopo la prova poco convincente di Piccinini (foto) dal 1’ contro la capolista. Il danese dà meno imprevedibilità in termini di inserimento e presenza offensiva, ma garantisce maggior copertura e un miglior equilibrio in fase difensiva. L’altro ballottaggio, ovviamente, riguarda la trequarti dove Morutan si gioca una maglia da titolare con Meister. Il folletto rumeno però appare in vantaggio sul collega danese anche alla luce delle ultime ottime prove delle ultime settimane. Risolto invece il dubbio sugli esterni con Inzaghi che ha confermato la presenza di Touré dopo aver osservato un turno di riposo.

M.A.