"Dieci Giorni per Prepararsi alla Ripresa del Campionato"

Dieci giorni da sfruttare in pieno, prima di rituffarsi nella vigilia della ripresa del campionato. Da oggi riprende la preparazione degli uomini di Aquilani, che hanno potuto godere di un giorno in più di riposo dopo la vittoria a Bolzano in virtù della sosta del torneo in concomitanza con le gare delle nazionali. Gli osservati speciali del tecnico e del suo staff sono i giocatori che di recente hanno messo alle spalle i rispettivi acciacchi: da Antonio Caracciolo e Marco D’Alessandro, che scalpitano per riprendere a lavorare completamente col resto dei compagni, passando per Alessandro Arena che accusa ancora qualche piccolo dolore alla caviglia infortunata, finendo con Mattia Valoti, Ettore Gliozzi ed Ernesto Torregrossa. Lo spogliatoio comunque gode di una buona salute e, per la prima volta da inizio stagione, anche l’infermeria non deve fare gli straordinari: gli unici elementi che ancora hanno bisogno di cure intense sono Idrissa Tourè e Matteo Tramoni.

La partita con il Brescia di sabato 25 novembre sarà il prologo dell’infuocato rush che ci condurrà sino al termine dell’anno: nello spazio di un mese lo Sporting Club sarà chiamato a disputare sei partite, equamente divise tra impegni casalinghi e trasferte. Un particolare non da poco, dato che le cose migliori finora il Pisa le ha mostrate lontane dall’Arena Garibaldi: è arrivato il momento di invertire la rotta contro le "rondinelle" e poi la settimana successiva contro la Cremonese (sabato 2 dicembre). Subito dopo arriveranno due trasferte consecutive: il 9 dicembre a Catanzaro e il 16 a Palermo, poi sfida interna nell’antivigilia di Natale con l’Ascoli e trasferta a Terni nel giorno di Santo Stefano.

M.A.