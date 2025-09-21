Domenica di rifiniture prima del "Maradona". Nerazzurri in campo davanti a 60mila tifosi

di Lorenzo Vero

Una domenica senza partite, quella che sta vivendo il Pisa. Sì, perché complice l’impegno in Champions League di giovedì sera del Napoli, la partita del "Maradona" è stata fissata come posticipo della quarta giornata di Serie A. Entrambe le formazioni scenderanno in campo sapendo come la classifica è cambiata (per quanto questa possa contare dopo 270 minuti di campionato). Una domenica che rappresenta l’ultimo giorno a disposizione di Alberto Gilardino per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. In mattinata l’allenatore presenterà la partita in conferenza stampa, nella quale risponderà alle domande dei giornalisti; quindi, nel pomeriggio a San Piero a Grado avrà luogo la rifinitura della vigilia, che anticiperà così la partenza per il capoluogo campano. Il Pisa torna a giocare contro il Napoli dall’incrocio in Coppa Italia della stagione 2007/08, e troverà uno stadio "Maradona" prossimo al tutto esaurito. Circa sessantamila i tifosi presenti per sostenere la squadra di Antonio Conte.

Per il Pisa si tratta della gara davanti a più pubblico degli ultimi trent’anni. Tolti gli innesti di mercato con esperienza internazionale come Aebischer, Cuadrado, Nzola, Raul Albiol e Stengs, per quasi la totalità del blocco reduce dalla promozione della scorsa stagione sarà la prima volta nella quale sono chiamati a interfacciarsi con un pubblico di tale caratura e quantità. Un ritorno in trasferta per la squadra nerazzurra a praticamente un mese di distanza dal pareggio all’esordio a Bergamo. Lo stato fisico è il migliore possibile: tutti i calciatori del gruppo, al netto di defezioni dell’ultimo minuto, sono disponibili. Le scelte di Gilardino potrebbero essere influenzate dal triplice impegno nel quale la squadra è coinvolta (dopo la partita con il Napoli ci saranno quelle con Torino in Coppa Italia e quella con la Fiorentina), anche se con quasi ogni certezza vedremo la miglior formazione possibile in campo. Alla vigilia i ballottaggi che persistono sono quelli in attacco tra Meister e Nzola e sulla trequarti, con Stengs che insedia uno tra Tramoni e Moreo. Cuadrado è totalmente recuperato e sarà convocato, con molto probabilmente una porzione di gara che gli sarà riservata. Marin riprenderà il posto in mediana, mentre in difesa si va verso la conferma di Caracciolo e Canestrelli con l’esordio dal primo minuto di Bonfanti. Grande l’attesa a Napoli per poter riabbracciare Raul Albiol, al ritorno al "Maradona", stadio nel quale ha giocato dal 2013 al 2019. Per la squadra di Conte è lecito immaginare a un po’ di turnover, qualche cambio rispetto all’undici che è sceso in campo a Manchester giovedì. Il candidato per guidare l’attacco dei campioni d’Italia è così l’ex di turno, Lorenzo Lucca.