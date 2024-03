Dopo 46 giorni. Aquilani tornerà a parlare

È ufficialmente finito il silenzio stampa. Dopo quarantasei giorni di distanza rispetto all’ultima volta, venerdì, per la vigilia di Pisa-Ternana, la società nerazzurra permetterà ad Alberto Aquilani di parlare alla stampa. Per poter ascoltare le ultime dichiarazioni dell’allenatore nei confronti della stampa bisogna risalire al 20 gennaio 2024, quando allo stadio "Rigamonti-Ceppi" Aquilani commentava soddisfatto la vittoria dei suoi ragazzi contro il Lecco per 1-3. Da quel momento, il silenzio, con l’annuncio all’antivigilia della sfida contro lo Spezia, giocata il 27 gennaio, che non si sarebbe tenuta la conferenza stampa pre-gara dell’allenamento. Se inizialmente era apparso come una situazione provvisoria, questa nel tempo si è consolidata, proseguendo per altre sei partite. Lungo il periodo di silenzio stampa, la squadra ha totalizzato due vittorie (Sampdoria e Cittadella), due pareggi (Cosenza e Modena) e tre sconfitte, contro Spezia, Parma e Modena, due delle quali all’Arena. Un periodo nel quale il Pisa ha vissuto di tutto, dall’essere a un passo dai playout ad avere avvicinato prepotentemente la zona playoff, che adesso distano appena due lunghezze.

Quarantasei giorni nei quali la società si è limitata a comunicare il programma settimanale, oltre a dei comunicati stampa, che hanno visto spesso una presa di posizione o un commento in risposta a uno del Comune. Ma adesso, dopo la conferenza del presidente Corrado che ha posto fine ufficialmente al silenzio stampa, anche Alberto Aquilani tornerà a rispondere alle domande dei giornalisti.

Lorenzo Vero