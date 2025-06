Dopo lo storico ritorno in A. Pisa a Gilardino, altro eroe del 2006

Contratto biennale con opzione per il terzo anno. Alberto Gilardino, ex tecnico del Genoa, è ufficialmente il nuovo allenatore del Pisa. Lo ha comunicato ieri il club attraverso i suoi canali social, anche se la notizia era nell’aria ormai da settimane. Il campione del mondo 2006 prende il posto di Pippo Inzaghi (anche lui eroe di Berlino) artefice della promozione in serie A dei nerazzurri dopo 34 anni.

"Il campione del mondo 2006 – scrive il Pisa nella nota – a partire dalla prossima stagione si siederà sulla panchina nerazzurra dopo aver allenato in tutte le categorie professionistiche passando da Pro Vercelli, Siena e Genoa. Il nuovo tecnico ha firmato un contratto biennale con opzione sul terzo anno".

Quanto a Pippo Inzaghi, ha lasciato Pisa per accettare un’offerta del Palermo in B, così come ha fatto Giovanni Stroppa, che dopo aver guidato la Cremonese alla promozione in Serie A ha lasciato i grigiorossi per rimanere in B, questa volta sulla panchina dell’appena retrocesso Venezia: il cui tecnico uscente, Eusebio Di Francesco, si è accordato con il Lecce. Succederà a mister Giampaolo nella massima serie.