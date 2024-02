"Due interventi del VAR cambiano le sorti di Pisa-Sampdoria: rigori annullati senza polemiche"

Due interventi del var sono stati protagonisti nel corso di Pisa-Sampdoria. Una partita che ha visto l’arbitro Baroni assumere una direzione di gara molto severa, con tante interruzioni. Il primo evento saliente è arrivato al termine del primo tempo, quando Giordano ha fermato Barbieri lanciato verso l’area. Immediatamente l’arbitro ha indicato il dischetto. Quindi, dopo un consulto al var è stato notato come l’intervento sia avvenuto a fine area. Così Baroni ha revocato il rigore, mostrando però il secondo giallo all’autore del fallo, come voluto da regolamento. Quindi, al settantreesimo minuto l’arbitro ha indicato nuovamente il dischetto, per un presunto intervento di Leverbe ed Esteves su Depaoli. Anche in questo caso, è stato il var a intervenire. La revisione ha mostrato come il contatto sia avvenuto mentre il giocatore della Sampdoria era già in caduta. Anche in questo caso, Baroni ha annullato il calcio di rigore. Due decisioni che non hanno portato polemiche da nessuna delle due fazioni.

Lorenzo Vero