E l’era Gilardino ebbe inizio. Ufficiale: è Il nuovo allenatore

di Lorenzo Vero

E alla fine l’ufficialità è arrivata. Adesso possiamo dirlo con grande chiarezza: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Pisa. Non che vi fossero dubbi, oramai da due settimane l’arrivo dell’allenatore era praticamente certo, certificato mercoledì quando, accompagnato da Dainelli, che farà parte dello staff, presso la sede del club negli uffici di Sesta Porta si è recato per firmare il contratto. Quindi, nel tardo pomeriggio di ieri, è giunto il tanto atteso comunicato, con foto di rito, da parte della società: "La Società Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della Prima squadra ad Alberto Gilardino. Il nuovo tecnico ha firmato un contratto biennale con opzione sul terzo anno".

Per Gilardino si tratta della quarta esperienza in panchina dopo quelle con Rezzato, Pro Vercelli, Siena e il Genoa, dove ha avuto la prima esperienza in Serie A (dopo aver conquistato la promozione), sedendosi in panchina cinquanta volte in massima serie, conquistando al primo anno una promozione tranquilla.

Termina così definitivamente la querelle allenatore in casa Pisa, iniziata il 28 maggio, dall’esito negativo dell’incontro avvenuto con Inzaghi e quella separazione giunta come fulmine a ciel sereno, dopo le rassicuranti (così sembravano) dichiarazioni dopo la promozione. In meno di un mese, la situazione si è totalmente stravolta. Alberto Gilardino è l’uomo alla guida del Pisa nella stagione del ritorno in Serie A. Nelle prossime giornata sarà resa nota la data della presentazione alla stampa dell’allenatore, oltre alla composizione definitiva dello staff, del quale, come noto, faranno parte Dario Dainelli, originario di Ghizzano di Peccioli, che dopo un’importante carriera da difensore, dopo il ritiro ha già collaborato con Gilardino al Genoa, l’ex centrocampista Francesco Valiani e Gaetano Caridi, storico vice dell’allenatore, avendo ricoperto questi ruoli già nelle avventure a Pro Vercelli, Siena e appunto Genoa.

I tifosi sui social hanno commentato l’annuncio con gioia: "Forza Gila", "In bocca al lupo", anche uno speciale dal cantante Alfa, tifoso rossoblù che ha voluto mandare il proprio in bocca al lupo all’allenatore. L’era Gilardino al via.