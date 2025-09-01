Eccellenza – coppa di categoria. Perignano da incorniciare: "Piedi per terra, ma buona la prima»

PRO LIVORNO SORGENTI 0 FRATRES PERIGNANO 6

PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini, Bucchioni (29’st Ba), Giubbolini, Montecalvo (23’st Larcombe), Vignali, Tognarelli, Fall, Freschi, Bottoni (35’pt Galeone), Cancelli, Lucarelli. All.Gassani

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali(37’st Venturin), Lupi(28’st El Ouardi), Remorini, Kapidani, Vittorini, Meucci(10’st Remedi), Passerotti, Mearini, Regoli(22’st Pagni), Giordani(17’st Garunja). All.Fanani

Arbitro: A.Baldasseroni di Pistoia

Marcatori: al 8’pt Lupi, 17’pt Meucci, 28’pt, 40’ pt e 42’pt Giordani, 10’st Regoli

LIVORNO – Un esordio ufficiale di stagione da incorniciare per la squadra perignanese che prenota alla grande il passaggio al turno successivo di coppa anche se è doveroso aspettare la gara di ritorno che si giocherà domenica prossima a Perignano. Soddisfazione espressa dal ds Ragoni a fine partita il quale però invita alla prudenza: "Prendiamoci questo bel risultato – dice il ds – e questa bella prestazione ma ritengo che siamo ancora nel calcio di agosto, con i nostri avversari che mi sono apparsi ancora appesantiti dai carichi di lavoro della preparazione. Comunque se il buongiorno si vede dal mattino....questo è un buon avvio di stagione. Continuiamo a lavorare con umiltà per affrontare al meglio il campionato".

Cinque dei sei gol finali i Fratres li hanno messi a segno nel primo tempo. Al 8’ Lupi rompe il ghiaccio realizzando la prima rete. Pochi minuti e al 17’ Meucci va al raddoppio. La reazione della compagine livornese non c’è e al 28’ Giordani realizza la terza rete, la prima sua personale. Infatti la punta rossoblù va ancora a segno al 40’ e in rapida successione anche al 42’. Con il netto risultato di 0 a 5 si chiude il primo tempo. In avvio di ripresa la squadra di mister Fanani trova ancora la via di gol, al 10’, con Regoli. Poi fino al termine della partita i rossoblù si limitano a controllare il gioco cercando di non incappare in ammonizioni inutili per il proseguo del cammino in coppa. Per quanto riguarda la Pro Livorno non è mai stata in partita, con diversi giocatori che sono apparsi troppo appesantiti dall’avvio di preparazione.

Pietro Mattonai