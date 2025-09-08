Eccellenza Fratres Perignano e Pro Livorno Sorgenti. Posta in palio divisa e i rosoblù continuano la corsa

FRATRES PERIGNANO 0PRO LIVORNO SORGENTI 0

FRATRES PERIGNANO: Tirabasso, Magliocca, Lupi(17’st El Ouardi), Remorini, Kapidani, Vittorini, Meucci, Passerotti(34’st Rofi), Mearini(41’st Zampardi), Regoli(23’st Pagni), Garunja(29’st Lovo). All.Fanani

PRO LIVORNO SORGENTI: Rosini, Vignali, Giubbolini, Tognarelli, Freschi, Ricci(15’st Cancelli), Lacobe(15’st Faye), Fall, Bitep, Ba(15’st Galeone), Bucchioni. All.Gassani

Arbitro: Castorina di Lucca

Perignano – Fratres Perignano e Pro Livorno Sorgenti nell’odierna partita di Coppa che si è giocata al Matteoli di Perignano si sono divise la posta in palio. Dopo la tennistica vittoria che i rossoblù perignanesi avevano ottenuto nella gara di andata sul terreno livornese, un risultato clamoroso che consentisse agli ospiti di ribaltare l’esito per il passaggio del turno non era per niente atteso. Sul campo la partita è stata molto vivace e combattuta. Soprattutto da parte della squadra della Pro Livorno desiderosa di dimostrare che il secco e perentorio risultato della gara di andata era stato solo un incidente di percorso. Una partita disputata in un clima di grande agonismo che però ha messo a dura prova la retroguardia dei Fratres. Questa invece si è dimostrata solida, impenetrabile, resistendo a tutti gli attacchi avversari. I rossoblù perignanesi sono scesi in campo privi di alcuni giocatori chiave per l’economia del loro gioco, come Giordani, Genovali e Remedi, tutti impegnati con la nazionale italiana di beach soccer. Nonostante queste importanti assenze la squadra di mister Fanani ha saputo reggere l’urto dando prova di tanta solidità, anche di carattere. La nutrita girandola di cambi che da entrambe le parti ha caratterizzato la seconda parte della partita ha dato modo a diversi giovani di dimostrare il loro valore. Nel finale c’è stato un vero e proprio assedio alla porta di Tirabasso ma gli attacchi della squadra livornese hanno portato solo ad una infruttuosa serie di calci d’angolo. Per i Fratres Perignano può continuare la sua corsa nella Coppa di categoria.

P.M.