Festa dei tifosi nerazzurri per Moreo e Tramoni: entusiasmo per la Serie A

Il campionato è finito da dieci giorni, la promozione in Serie A è arrivata venti giorni fa, ma l’amore, la gioia dei tifosi nerazzurri verso i propri beniamini è ben lungi da terminare. Centinaia di persone si sono recate alle 19 di ieri a Ospedaletto, in occasione dell’inaugurazione della nuova concessionaria Hyundai MB Auto, per scattare una foto con due dei protagonisti della stagione di Inzaghi. Presenti, infatti, Stefano Moreo e Matteo Tramoni. I due trequartisti, tra i calciatori più amati dal pubblico, si sono prestati a scattare foto, firmare magliette, fogli e anche… dei gessi (almeno due) ai tanti presenti, che hanno atteso una lunga fila per aver l’occasione di scambiare due chiacchiere faccia a faccia con i due calciatori. A margine dell’evento, i due si sono prestati a rispondere a un paio di curiosità. In primo luogo, è arrivata la risposta alla domanda circa la propria durata del contratto. Quello di Moreo è in scadenza il 30 giugno, un anno dopo, invece, quello di Tramoni: "Non abbiamo ancora firmato il rinnovo, però c’è una trattativa in corso". L’intenzione per entrambi, come già esplicitato più volte, è quella di vestire la maglia del Pisa anche la prossima stagione. E non ci sono dubbi a riguardo, data l’importanza, il ruolo centrale che hanno rivestito nell’ultimo campionato: Ci siamo conquistati la Serie A, vorremmo rimanerci. Vogliamo giocare quel campionato all’Arena".

Dopo questa presenza davanti ai tifosi, proseguiranno le loro – meritate – vacanze. "Dopo i tanti festeggiamenti, abbiamo adesso capito che siamo dei calciatori che giocheranno la A. Adesso ci godiamo la pausa, poi penseremo al ritiro". Ancora oltre un mese di pausa, prima della data del ritrovo, che sarà all’incirca all’inizio della settimana di luglio, tra il 7 e l’8, una decina di giorni prima della partenza per il ritiro di Morgex in Valle d’Aosta, dove rimarranno fino alla fine del mese. Archiviata dopo sei stagioni la Serie B (anche se resta da capire chi sarà la terza promossa dopo Sassuolo e Pisa, domani in programma il ritorno delle semifinali playoff), adesso si guarda solamente avanti, verso il massimo campionato. Un campionato che sarà giocato da neopromossa, ma che per i calciatori rappresenterà una prima volta, anche a livello emotivo.

Sei le presenze in A per Tramoni con la maglia del Cagliari nella stagione 20/21, nessuna in carriera invece per Moreo. "Da milanese e milanista, il pensiero di entrare a San Siro, vedere quello stadio pieno, provare a giocarci dentro sarà un’emozione incredibile" ha risposto quest’ultimo alla domanda riguardo lo stadio in cui non vedono l’ora di mettere piede. "Non ne ho uno in particolare, in ogni caso sono emozioni" ha concluso il numero 11.