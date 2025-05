Festa dell'inclusività al Parco di Mau: giochi e spettacoli alle Piagge

Nuovo appuntamento per il Parco di Mau nella zona delle Piagge. Domenica primo giugno l’area pubblica realizzata nelle vicinanze di piazza San Michele degli Scalzi tornerà ad animarsi con una festa aperta a tutti e dedicata al tema dell’inclusività e dell’amicizia. I gruppi organizzati della Curva Nord "Maurizio Alberti" e della gradinata spiegano che "dalle 16 e fino al tramonto le associazioni e tutti i gruppi del tifo nerazzurro vi aspettano per condividere insieme giochi, musica, intrattenimento, e spettacolo. Tante le attrazioni per i più piccoli: attività ludico motorie inclusive, attività sportive inclusive, attività ludiche (che saranno comunicate nel dettaglio alla vigilia dell’evento)".

Sul posto "saranno presenti i gazebo informativi delle associazioni e del Parco, con la storia del progetto e la spiegazione dettagliata del secondo lotto di lavori, cofinanziati da tutti i gruppi insieme al Comune, che prevedono una nuova discesa che collegherà il viale delle Piagge al Parco stesso, l’installazione di ulteriori giochi inclusivi, la realizzazione di una pavimentazione sportiva/polivalente, la messa in opera di altre strutture in legno e altri dettagli".

I gruppi organizzati del tifo pisano concludono: "Durante la giornata, sarà possibile acquistare sia il kit con la sciarpetta, adesivi ed informative, sia la maglietta celebrativa della promozione in serie A ‘Correte...scappate…’ firmata Pisa non si piega (taglie sia per adulti che per bambino)". È prevista infine una ricca merenda per tutti i bimbi a prezzi "superpopolari": lo scorso anno è stata offerta, in questa edizione sarà richiesto un piccolo contributo che sarà destinato interamente alla raccolta fondi.

M.A.