Festa di inclusione e solidarietà al Parco di Mau: giochi e musica per tutti

Nel pomeriggio di domani il Parco di Mau, realizzato sul viale delle Piagge in prossimità di piazza San Michele degli Scalzi, tornerà ad animarsi - sull’esempio dello scorso anno - con una festa aperta come sempre a tutti e dedicata al tema dell’inclusione e della solidarietà. "A partire dalle 16 e fino al tramonto le associazioni e tutti i gruppi sia della Curva Nord "Maurizio Alberti" che della Gradinata vi aspettano per condividere insieme un pomeriggio di giochi, musica, intrattenimento, e spettacolo". Questa giornata di sensibilizzazione si inserisce nel percorso di finanziamento del secondo lotto dei lavori: tutte le informazioni sono consultabili sul sito internet www.ilparcoditutti.it. "Le attività saranno ludico motorie e sportive inclusive. Troverete percorsi a tema, baskin, clown, palloncini, disegno individuale e collettivo (su carta o stoffa), animatrici, macchina delle bolle, truccabimbi. Intrattenimento con la musica de La Sbandata e possibilità di provare il tiro con l’arco grazie agli Arcieri della Rocca. Saranno realizzate anche mostre e interviste a cura del Liceo Artistico Russoli". Oltre ai numerosi gazebo informativi delle Associazioni coinvolte nel progetto ci sarà anche quello della Curva Nord con i pannelli esplicitativi del secondo lotto, la vendita della maglietta celebrativa della promozione in Serie A ‘Correte...scappate...’ firmata ‘Pisa non si piega’ (taglie sia per adulti che per bambino), il kit con sciarpetta, adesivi ed info e altri gadget il cui ricavato sarà utilizzato come forma di autofinanziamento per la raccolta fondi. Così come il ricavato delle merende per i più piccoli, a prezzi popolari, e della birra per i più grandi.