Filippo Inzaghi: "Mettiamo la ciliegina sulla torta" contro il Frosinone

"Dobbiamo mettere la ciliegina sulla torta". Così ha parlato Filippo Inzaghi. Dichiarazioni decise, di chi ha l’obiettivo ben preciso: "Il sogno del primo giorno di Bormio si avvicina. Il calcio riserva ogni giorno sorprese. Ora è tutto nelle nostre mani. Ci mancano quattro punti". Sì, ma già contro il Frosinone potrebbe arrivare la festa. Come? Facendo meglio a livello di risultati dello Spezia (una vittoria con il loro pareggio, un pareggio con la loro sconfitta). Ma l’allenatore ha comunque messo tutti sull’attenti: "Contro di loro sarà difficile, ma domani (oggi, ndr) ci alleniamo, dobbiamo restare sul pezzo". Inzaghi è tornato quindi a parlare della sfida, partendo dal gol annullato a Meister: "Oramai è andata, menomale l’episodio non ha influenzato. Peccato per lui, aveva fatto un gol da centravanti vero. Calabresi aveva preso la palla, il Var non avrebbe dovuto intervenire, ma guardiamo avanti". E facciamo così, analizzando la partita: "La squadra ha fatto sembrare facile questa gara, che non era. Non meritavamo di subire quel gol, però la squadra è stata straordinaria sotto tutti i punti di vista". Una partita influenzata dalla grandinata del primo tempo: "Prima stavamo giocando molto bene tecnicamente, poi con il campo pesante avremmo dovuto battagliare, e quando va fatto Abildgaard è perfetto". Non a caso è stato messo in campo. A centrocampo era partito Solbakken: "Dà caratteristiche diverse, poi Marin ci ha trascinato, presto giocheranno insieme. Difficile lasciare fuori qualcuno, vedere Calabresi e Caracciolo giocare così... sono molto orgoglioso". Un’incognita in più è rappresentata anche dal risultato dello Spezia: "Conoscevamo il risultato e avrebbe potuto influenzare, ma questa squadra non ha mai mollato. Ora dobbiamo chiudere". Mister Inzaghi è tornato a parlare della gara del primo maggio: "Pensiamo alla partita in uno stadio pieno. Godiamocelo. Poi quello che arriverà, arriverà". Mentre, sull’apporto dei tifosi ha ribadito un concetto: "Lo sapete, da quando sono arrivato che questi tifosi si innamorassero di questi giocatori. Sono contento di esserci riuscito. È per me il motivo di più grande soddisfazione, abbiamo davanti qualcosa di cui siamo meritati, ma nessuno ce lo dà gratis, dobbiamo prendercelo. Mettiamo la ciliegina sulla torta il più presto possibile".

Lorenzo Vero