Filippo Inzaghi orgoglioso del successo contro il Bari: "Grande prova di maturità"

Felice per la prestazione e per il grande momento della squadra, il tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi è orgoglioso del successo contro i pugliesi, che venivano da 14 risultati utili consecutivi: "Se il Bari aveva fatto così bene finora non era certo un caso", dichiara Inzaghi.

Quasi profetico l’allenatore aveva battuto molto il chiodo sui calci piazzati alla vigilia e, puntuale come un orologio è arrivata la rete di Moreo: "Sono contento per lui e anche perché i ragazzi hanno segnato sugli sviluppi di un calcio piazzato – prosegue il tecnico –. E’ un aspetto su cui mi concentro molto in allenamento e questo ci da ancora più valore. Abbiamo ancora da lavorare, ma questo è un gruppo di ragazzi straordinari".

Due i giorni di riposo stabiliti dal tecnico: "Adesso ci godiamo il sabato e la domenica e da lunedì riprenderemo a giocare".

Tra i protagonisti del match c’è anche Samuele Angori, tra i calciatori che hanno messo in mezzo tantissimi cross in mezzo all’area di rigore: "Ho sbagliato un gol clamoroso davanti alla porta, sono arrivato lungo – ammette Angori al termine della partita –. Con lo stop mi si era allungata un po’, ma è uscito benissimo il portiere. Abbiamo costruito tanto e abbiamo meritato tantissimo".

Angori è sicuro sull’esito del match: "Secondo me è stata una delle migliori partite dell’anno se non la migliore". Il numero 3 del Pisa guarda anche ai punti di forza e ai punti deboli ancora da rifinire: "Abbiamo fatto grandi passi avanti con il pallone tra i piedi - confessa il terzino nerazzurro -, dobbiamo forse migliorare nella concretezza, abbiamo sprecato troppo purtroppo, ma è arrivata una grande vittoria contro una grande squadra".

Contento del gruppo infine Angori: "Io e Idrissa abbiamo un bel feeling, il mister ci chiede sempre di chiudere quando crossa uno dei due esterni, ormai siamo affiatati. Abbiamo chiuso senza prendere gol ed è una delle cose alle quali Inzaghi ci teneva più di tutto. E’ stata una prova di maturità importante senza subire".

Tocca infine a Matteo Tramoni, felice del suo ritorno in campo: “Non avevo ancora i novanta minuti nelle gambe, ma ho lavorato tanto per essere pronto e sono felice di questa grande vittoria - commenta a fine gara il corso -. Questo è un grande gruppo e ci troviamo tutti a meraviglia".