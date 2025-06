Filippo Inzaghi verso Palermo: trattativa in corso con il Pisa per il trasferimento

Per preparare la stagione in Serie A non c’è festa che tenga. Manca oramai un mese circa al ritrovo della squadra per iniziare i lavori al prossimo campionato. Prima, però, c’è da fare i conti con il passato. Così, anche il 2 giugno, nel pieno della Festa della Repubblica, il Pisa è stato alle prese con il Palermo nella trattativa per la formalizzazione del passaggio di Filippo Inzaghi in rosanero. Al momento, come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, per liberare l’allenatore, il club siciliano acquisterebbe dai nerazzurri anche un giocatore in prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A. A questo punto resta da capire quale calciatore fuori dal progetto tecnico potrebbe lasciare la Toscana e seguire l’allenatore.

Quella del passaggio dell’allenatore assieme a un calciatore non è una novità, essendosi verificato in Serie A la scorsa estate, quando Davide Nicola e Sebastiano Luperto si trasferirono assieme dall’Empoli al Cagliari. Sempre più vicina quindi l’ufficialità della separazione di Inzaghi dal Pisa, che sancirebbe il termine del rapporto dopo solamente una stagione, seppur storica. Da un lato bisogna chiudere con il passato, dall’altro c’è da costruire il presente. Proseguono i casting, a differenza di dirigenti passati che dichiararono di non lavorare la domenica, qua i colloqui precedono spediti. Zanetti resta un nome gradito dalla dirigenza, grazie soprattutto al suo curriculum in panchina, che lo ha visto conquistare due salvezze di certo non scontate alla guida di Empoli e Verona, e proprio con quest’ultima è in programma in questi giorni un incontro con l’allenatore per definire il futuro.

L’altro nome gradito è quello di Alberto Gilardino. Alla guida del Genoa ha mostrato le sue capacità, avendo conquistato prima la promozione in A e quindi una tranquilla salvezza. Le difficoltà per quanto riguarda l’allenatore è l’interesse da parte della Fiorentina, a sua volta alla ricerca di una guida tecnica dopo aver ricevuto le dimissioni di Palladino. Con Baroni prossimo al Torino, Vanoli rimarrebbe senza panchine e quindi chissà... Seppur pare lontano, da capire il suo futuro.