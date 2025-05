Filippo Inzaghi: "Vittoria col Frosinone avvicina il Pisa alla Serie A"

"Ogni vittoria ha un sapore diverso, ma non abbiamo completato l’opera ancora". La vittoria col Frosinone, ancora non basta. Così Filippo Inzaghi resta concentrato sul percorso, o meglio sull’ultimo gradino ancora da salire. "Ho voluto – spiega il tecnico nerazzurro – questa piazza a tutti i costi, ero convinto di riavvicinare la gente a questa squadra e convinto anche di poter centrare un posto nei playoff. Dentro al cuor mio speravo di fare un capolavoro, ci siamo vicini".

Inzaghi racconta il gol di Meister e il suo ‘rilanciare’ l’azione andando a recuperare il pallone sul fallo laterale. "Da giocatore – ammette – non facevo tanti assist e stavolta ho provato a dare una mano. Ma a essere stati bravi sono stati soprattutto i giocatori: Tramoni che ha giocato la palla velocemente e Meister che ha fatto un grandissimo gol. Sono molto felice per lui. A Brescia gli è stato ingiustamente tolto un gol, sapevo che avrebbe potuto sfruttare la sua forma. Un gol molto importante per la sua carriera". Ma anche per il Pisa. Il successo con il Frosinone avvicina la Serie A che, a questo punto, dista soltanto una lunghezza.

"Sono contento per la mentalità che abbiamo dimostrato – aggiunge Inzaghi –. Abbiamo fatto una partita di grande maturità. Era un match che temevo tantissimo contro una squadra che valori importanti, da playoff. Il Frosinone, al completo, può battere qualsiasi squadra in questa categoria". Poi sull’andamento del match: "Siamo partiti un po’ contratti – ammette il tecnico nerazzurro –, la posta in palio era altissima, ma nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria giocando più sciolti. Abbiamo avuto parecchie occasioni per andare in vantaggio. Insomma, abbiamo disputato una partita da squadra molto matura".

"Avevo preparato la gara per giocare forte sugli esterni – continua la disamina Inzaghi –, Tramoni e Angori hanno fatto una grande partita e anche Sernicola è entrato molto bene. E ora siamo molto vicini... ci manca l’ultimo tassello".

Infine sul rigore negato sul tiro di Tramoni: "Non l’ho rivisto e a questo punto è influente. Abbiamo vinto la partita e in questo momento conta questo..."

Lorenzo Vero