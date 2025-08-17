Finalmente torna il calcio giocato. Pisa, l’attesa è finita: oggi la Coppa: "Adesso serve equilibrio e lucidità»

Equilibrio. Questa la parola più usata da Alberto Gilardino nella presentazione della prima partita ufficiale del Pisa. Alla vigilia della sfida contro il Cesena in Coppa Italia, l’allenatore non ha parlato in conferenza stampa, ma sui canali ufficiali del club. "Tutte le partite che abbiamo fatto in questo inizio di stagione, dal ritiro in Val d’Aosta fino a quelle in Germania, hanno rappresentato test importanti. Ora siamo pronti al primo test ufficiale della stagione: lo affronteremo con equilibrio, voglia di migliorarsi e cercando di portare a casa un risultato positivo".

Sì, equilibrio, così la squadra nerazzurra dovrà affrontare la sfida: "Con equilibrio e lucidità. Dobbiamo essere bravi a stare dentro la gara a livello mentale. Dobbiamo sfruttare ogni presupposto che ci sarà concesso". In particolare, Gilardino ha esplicitato come il Pisa lavorerà in possesso e senza possesso: "Dobbiamo essere compatti e aggressivi quando non si ha la palla e avere la capacità di saperla giocare quando la si ha. La priorità però è quella di avere una forte identità di squadra: il carisma è alla base di tutto".

Un primo impegno al quale prenderanno parte anche gli ultimi due arrivati in casa Pisa: Nzola e Cuadrado. I due giocatori hanno iniziato a lavorare con i propri compagni da martedì e su di loro l’allenatore ha dichiarato: "Per noi è molto importante averli: possono portare tanta esperienza all’interno di un gruppo che è molto sano e solido. Però devono mettersi al servizio della squadra: quando giocheranno dovranno fare la differenza. Sono però reduci da un periodo di inattività; per loro è necessario un periodo di adattamento fisico e tecnico-tattico".

Alzano bandiera bianca, invece, Lusuardi e Meister. I due calciatori sono usciti anzitempo nel corso dell’amichevole contro la Pistoiese la sera del 14 agosto. I problemi muscolari non dovrebbero essere gravi, ma la società preferisce non rischiarli nella partita di Coppa Italia, nella speranza di recuperare al meglio le loro condizioni in vista dell’esordio in Serie A domenica prossima contro l’Atalanta a Bergamo. Out – per problemi fisici – anche Vural, Denoon ed Esteves.

La partita sarà giocata all’Orogel Stadium, dove la scorsa stagione il Pisa non andò oltre l’1-1 nonostante la superiorità numerica. "Incontriamo una squadra con un allenatore (Mignani, ndr) molto preparato, reduce da un ottimo campionato. Non sarà una partita semplice, ma ci prepareremo al meglio. Un avversario che lavora bene in fase difensiva, ordinato. Ha buone individualità, come dimostrato la scorsa stagione". Queste le dichiarazioni di Gilardino nei confronti dell’avversario. In palio la gara dei sedicesimi di finale contro la vincente della sfida tra il Torino e il Modena.