Franceschi e il fuoco: "Viveva per l’anticendio"

Non c’è stata alcuna forzatura interpretativa, secondo la Cassazione, nella sentenza dei giudici di merito che, rigettando il ricorso, hanno mandato definito il pronunciamento della Corte d’appello a carico di Giacomo Franceschi ritenuto colpevole di incendio doloso. Neanche sulla valutazione del movente. I giudici di secondo grado, sul punto, hanno richiamato quanto affermato dal tribunale di Pisa e lo hanno condiviso "riportandosi a quel giudizio che aveva evidenziato gli elementi di dettaglio (emersi soprattutto analizzando il profilo Facebook dell’imputato) – si legge nelle motivazioni della Suprema Corte – da cui era stata tratta la conclusione della rilevanza in tale direzione che, oltre a una certa predilezione per il fuoco, aveva, quale situazione di base predisponente, la ricerca continua di riconoscimento sociale e della connessa gratificazione per lo svolgimento in modo assiduo dell’attività antincendio che si era impadronita di Franceschi". Che aveva "raggiunto livelli tali da costituire il concreto movente per la causazione di situazioni di incendio, a cui poi far seguire la sua partecipazione alle attività di contrasto, da lui vissuta come unico sbocco realizzativo di vita", come scriviamo anche nelle pagine nazionali.

La difesa – sostenuta fin dal primo grado dall’avvocato Mario De Giorgio – aveva lamentato ai giudici di legittimità anche una serie di elementi suscettibili "di ingenerare un ragionevole dubbio": a partire dal transito di ben 211 autovetture sotto la telecamera di Ponte Grande nella sera del 24 settembre 2018; tanto che "non poteva escludersi che una delle auto transitate tra le 20 e le 22,50 avesse a bordo gli autori dell’incendio". Considerato che il tornante Le Porte, luogo da cui era partito l’incendio, "era accessibile sia da strade asfaltate che da percorsi forestali non presidiati da telecamere". Criticità la difesa le aveva sottolineate anche riguardo l’individuazione della modalità di innesco dell’incendio. Unitamente ad un ulteriore elemento di dubbio, un particolare ritenuto non adeguatamente considerato: le dichiarazioni del titolare di un locale, che si trova nei pressi del tornante, che aveva sostenuto di non aver incontrato alcuna persona nel tratto percorso tra le 19 e le 19,30 circa della sera del disastro.

Per la Cassazione "la mera duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice". Perché è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato "sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa". Giacomo Franceschi, 45 anni, è stato arrestato nel giugno scorso per scontare una pena residua di 8 anni, 4 mesi e 18 giorni, dopo essere stato riconosciuto colpevole in via definitiva dell’incendio doloso che, tra il 24 e il 25 settembre 2018, devastò una vasta area boschiva del Monte Serra. Il rogo distrusse più di mille ettari di vegetazione. In primo grado l’imputato era stato condannato a 12 anni: la pena in appello venne ridotta, nel 2024, a 10 anni. Franceschi aveva già scontato quasi due anni in misura cautelare.

Carlo Baroni