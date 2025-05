Frosinone in forma: dieci risultati utili consecutivi sotto la guida di Paolo Bianco

Va bene la carica per la festa, ma vietato abbassare la guardia! Il Frosinone è una delle squadre più in forma del campionato: dieci risultati utili consecutivi. Da quando Paolo Bianco (otto giornate) siede sulla panchina giallazzurra, la squadra ciociara non ha conosciuto sconfitta, raccogliendo sedici punti. Un bottino tale che ha permesso la squadra di togliersi dalla melma della penultima posizione risalendo a questo momento nella zona salvezza diretta. Ma nulla è ancora fatto. I trentanove punti in classifica non sono abbastanza per rasserenare gli animi, considerando che ben quattro, dalla penultima in su, si trovano a quota trentacinque.

Nell’ultimo scontro proprio il Frosinone ha "apparecchiato" questa sfida per il Pisa, rendendola un match point promozione, grazie al pareggio per 2-2 allo "Stirpe" contro lo Spezia. Una gara che ha regalato un’arma in più in chiusura di campionato alla squadra: Bohinen. Il centrocampista ha infatti realizzato una doppietta alla prima presenza stagionale. Senza dichiarazioni di presentazione dal lato degli avversari, considerando che da quando Bianco è l’allenatore non sono più state fatte le conferenze stampa della vigilia.

Novità dai convocati: assenti dalla lista due attaccanti di spessore, Pecorino e Tsadjout. Continua a non farcela Koné, mentre rientra Bettella, assente nelle ultime partite per infortunio. Recuperato Monterisi, che aveva lavorato in maniera differenziata nei giorni scorsi. Verso la conferma in attacco il tridente Ghedjemis-Ambrosino-Kvernadze.

