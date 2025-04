Frosinone sfida il Pisa per la promozione in Serie A: Bianco punta al dominio del gioco

Davanti al Pisa e alla possibilità di festeggiare già giovedì l’aritmetica promozione in Serie A c’è una delle squadre più in forma del campionato. Parliamo del Frosinone di Paolo Bianco. Da quando siede sulla panchina l’allenatore (il terzo della stagione per i ciociari) in otto partite sono stati collezionati sedici punti. Un ruolino di marcia che ha rilanciato i giallazzurri dal pantano della zona retrocessione all’attuale dodicesimo posto, non sufficiente ancora per definirsi salvi, ma: "Siamo sulla strada giusta" ha detto l’allenatore.

Tre pareggi consecutivi per il Frosinone, l’ultimo quello arrivato allo "Stirpe" contro lo Spezia, che di per sé ha già rappresentato un favore nei confronti della squadra di Inzaghi. Il Frosinone nell’ultima uscita ha deciso di giocare con un modulo quasi speculare a quello del Pisa, un 3-4-3, prediligendo però l’utilizzo di due ali alle spalle della punta centrale. Nelle gare precedenti, invece, la scelta è ricaduta sulla difesa a quattro. Un calcio verticale, come quello del Pisa, anche se Bianco ha redarguito dopo il pareggio dell’ultimo turno: "Non possiamo giocare sempre così, dobbiamo avere la forza e la pazienza per palleggiare di più. Dobbiamo avere il dominio della palla".

Il direttore sportivo del Pisa, Vaira, conosce bene l’allenatore avversario, avendoci lavorato assieme al Modena la scorsa stagione. Mentre tra le due squadre è il terzo confronto stagionale. I primi due sono entrambi andati in scena in terra laziale (lo 0-3 in Coppa Italia a favore dei nerazzurri e lo 0-0 in campionato). Ma se il Pisa più che cambiato, nel corso dei mesi, è maturato, conscio della propria forza, il Frosinone è diventata una squadra totalmente nuova, con molti rinforzi di gennaio, a partire da Bohinen, autore di una doppietta nell’ultimo turno alla prima gara nella quale è sceso in campo.

Per la gara, potrebbero esserci delle novità tra le fila degli ospiti, con il possibile recupero dall’infortunio di due giocatori, Koné e Bettella, come dichiarato dallo stesso allenatore.