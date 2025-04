Frosinone si prepara per la sfida alla Cetilar Arena: Monterisi in allenamento personalizzato

Così come ha fatto il Pisa, anche il Frosinone ha iniziato nella giornata di ieri la preparazione in vista della sfida di giovedì della Cetilar Arena. Al centro sportivo "Città dello Sport" di Ferentino, la squadra giallazzurra è tornato al lavoro agli ordini di mister Paolo Bianco. La notizia rappresenta Ilario Monterisi, il difensore dalla maglia numero 30, uno dei perni della retroguardia del Frosinone, ha svolto un allenamento personalizzato in seguito a dei problemi accusati. Si aggiunge alla lista dei calciatori che non lavorano regolarmente con il resto del gruppo. Tra questi, figurano anche Koutsoupias, Bettella e Koné. Per quanto concerne i due centrocampisti, Bianco dopo la sfida con lo Spezia aveva ipotizzato un papabile rientro proprio per la sfida dell’Arena. Il Frosinone tornerà in campo questa mattina, nell’allenamento che precederà quello della giornata di domani e la conseguente partenza per la Toscana. Diffidare da chi dichiara che per loro sarà una sfida senza nulla da perdere, di una squadra senza obiettivi. Nonostante il filotto di risultati positivi delle ultime giornate, i trentanove punti in classifica rappresentano solo quattro di vantaggio rispetto alla zona retrocessione, quindi al penultimo posto, in quel garbuglio di squadre (cinque) a quota trentacinque punti. Sei squadre racchiuse in appena due punti. Un minimo passo falso, anche per loro, potrebbe costare carissimo. Ma non è da dubitare che il fattore campo giocherà il proprio ruolo nella prossima partita.

Lorenzo Vero