Gaetano Masucci, leggenda nerazzurra torna all’Arena. "Tramoni? Talento straordinario»

Icona, simbolo, leggenda: in sette anni e mezzo Gaetano Masucci è divenuto parte integrante della storia del Pisa Sporting Club, incidendo il suo nome sul cuore di tutti i tifosi nerazzurri. Ritiratosi a maggio 2024, Tano ha intrapreso il percorso di dirigente rimando legato alla squadra e alla città che lo ha adottato come un figlio.

Proprio in virtù di questo legame la sua presenza, al debutto in Serie A nella splendida cornice dell’Arena Garibaldi, era scontata: l’ex attaccante ha assistito alla gara con la Roma insieme a Ciccio Lisi (a proposito di grandissimi ex) ed è stato anche il primo ospite della primissima puntata della nuova stagione de "Il Neroazzurro", in onda su 50 Canale.

In questa occasione Tano ha detto la sua sull’impatto di Matteo Tramoni con la massima categoria: "Parliamo di un calciatore dal talento straordinario. Eravamo abituati a vedergli fare magie in Serie B ed è normale che adesso abbia bisogno di abituarsi al nuovo campionato. Nella collocazione che gli ha dato mister Gilardino ha più compiti sostegno all’interdizione, ma se guardate bene è entrato in tutte le azioni pericolose costruite sia a Bergamo, sia contro la Roma. Deve riuscire a mettere tutta la sua qualità nella quantità che gli chiede il tecnico".

Un altro elemento di grande talento a disposizione di Gilardino è Tomas Esteves: "Purtroppo ha avuto molta sfortuna, perché l’anno scorso credo che avrebbe avuto la possibilità di affermarsi definitivamente. È un ragazzo straordinario, con tata voglia di dimostrare il suo valore: l’ho sentito pochi giorni fa, mi ha detto che l’infortunio ormai è alle spalle e non vede l’ora di tornare a dare il suo contributo alla squadra".

Chi non ha mai mancato di fornire il proprio apporto nello scorso torneo, confermandosi su altissimi livelli anche nelle prime due partite giocate in Serie A, è capitan Caracciolo: "Antonio è un grande uomo, prima ancora che un difensore formidabile. Ritornare in Serie A con il Pisa era il suo chiodo fisso e sono veramente felice che sia riuscito a coronare questo sogno. A livello psicofisico sta vivendo un periodo eccezionale e credo si veda da quello che fa in campo: anche quest’anno per tutto il Pisa la sua presenza in campo sarà fondamentale".

