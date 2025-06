Gilardino, ci siamo: Pisa vicina per l’allenatore, che si sgancia dal Genoa

Pisa, 15 giugno 2025 – Sembra tutto pronto per la firma di Alberto Gilardino in nerazzurro: sarà lui il nuovo allenatore della società del patron Knaster, appena promossa in Serie A. Nei giorni scorsi l’addio di Filippo Inzaghi, un tecnico che resterà nella storia societaria per il salto di categoria nella massima serie.

Poi le strade dell’ex attaccante del Milan e del Pisa si sono abbastanza repentinamente separate. E la società si è attivata subito per cercare il sostituto. Individuandolo appunto in Alberto Gilardino, anche lui ex attaccante, adesso allenatore.

Gilardino è attualmente al Genova. Da fonti genovesi sembra che sia vicina la risoluzione del contratto con la squadra rossoblù, con cui Gilardino ha un contratto fino al 2026. A seguire “Gila” in nerazzurro dovrebbero essere anche due suoi stretti collaboratori che già lavorano con lui al Genoa, ovvero Dainelli e Caridi. Gilardino dovrebbe firmare con il Pisa un contratto fino al 2027 da un milione di euro netti all’anno.