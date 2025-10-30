Gilardino carica tutti: "Conosciamo le difficoltà. Dobbiamo esaltarci". Stoccata agli arbitri

di Lorenzo Vero

"Conosciamo le difficoltà della partita. In questa dobbiamo esaltarci". Così Alberto Gilardino ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Lazio. D’altronde, in questo avvio di stagione – eccezion fatta per la gara di Bologna – i nerazzurri hanno sfoderato le migliori prestazioni in gara dal coefficiente di difficoltà molto elevato. Certo, la voglia di ottenere il primo successo stagione è tanta: "Se la meriterebbero i ragazzi, ma non deve diventare un’ossessione". Anche perché davanti ci saranno i biancocelesti, reduci dal successo contro la Juventus: "La Lazio è forte in tutti i reparti, allenata da uno dei maestri che fa giocare meglio il calcio in Italia da anni. Maurizio (Sarri, ndr) è molto preparato, ma confido molto nelle qualità dei miei giocatori. C’è il desiderio di rimanere uniti: se lo facciamo possiamo determinare in ogni partita. Incontriamo una squadra con grande qualità sugli esterni e un centrocampo che gioca molto bene. Lavorano molto bene sulle catene e in tutti i reparti". Grande rispetto da parte del mister nei confronti degli avversari. Il Pisa in casa però deve trovare, oltre alla vittoria, anche il primo gol davanti al proprio pubblico. Meister e Nzola in attacco non sembrano aver trovato il miglior feeling: "Ho variato le coppie d’attacco, ci sono molte variabili in base alle caratteristiche, lavoriamo affinché il feeling migliori".

Grandi aspettative anche su Tramoni: "C’è la volontà da parte sua di determinare di più. Ci aspettiamo il massimo da lui, ma resta un esordiente, va aspettato e far sbagliare. È un ragazzo molto esigente, ricercare la perfezione non è mai semplice". Il pubblico aspetta anche Lorran, che per ora ha giocato solo una partita (segnando): "È in crescita, un giocatore che ha delle qualità estreme a livello tecnico, sta a me trovargli il vestito migliore in campo". Possibile presenza dal primo minuto per Vural e Cuadrado: "Ho ancora ventiquattr’ore per pensare: Vural è una mezzala offensiva, può fare anche il trequartista. Juan è in crescita, può partire dall’inizio. Ci affidiamo in lui perché può determinare negli ultimi metri: questo è fondamentale".

Gilardino, quindi, ha voluto tornare sugli episodi arbitrali di Milano: "Ci ha fatto piacere apprendere dal designatore Rocchi che il primo gol avrebbe dovuto essere annullato per fuorigioco di Pavlovic. Siamo un po’ le cavie di questo inizio di stagione. Non vorrei offendere nessuno, ma ci sono stati tanti episodi in questo inizio di campionato. Dobbiamo però pensare al campo, senza crearci alibi".