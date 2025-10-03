Gilardino e le ipotesi per il centrocampo. Vural o Hojholt per Aebischer

Il tema tattico principale che anima la marcia di avvicinamento del Pisa alla trasferta di Bologna ruota attorno alla scelta del sostituto di Michel Aebischer. Lo svizzero avrebbe vissuto con grande emozione e trasporto la sfida da ex contro i felsinei, compagine che lo ha portato in Italia nel gennaio del 2022 e che lo valorizzato al massimo prima di cederlo ai nerazzurri in estate. Il guaio muscolare accusato nel derby con la Fiorentina però lo terrà lontano dal campo ancora diversi giorni e, nel corso degli allenamenti svolti in settimana, mister Alberto Gilardino ha riflettuto attentamente sulle opzioni a sua disposizione. Il buco lasciato dal regista svizzero non è certamente di piccola entità: dopo Adrian Semper, Antonio Caracciolo e Simone Canestrelli – gli unici nerazzurri ad aver disputato tutti i minuti delle cinque sfide di Serie A -, c’è proprio Michel Aebischer a quota 405. In pochissimo tempo il numero 20 è divenuto uno dei pretoriani del "violinista" e un pilastro dello schieramento titolare del Pisa. Basti pensare che tutti, ad esclusione di Marius Marin (309’), nessun altro centrocampista ha ancora sfondato la soglia dei 300 minuti trascorsi sul rettangolo verde: Ebenezer Akinsanmiro è a quota 298, Malthe Hojholt ne ha raccolti 41, Isak Vural con 22’ e Gabriele Piccinini a quota 16’. Insomma la risposta all’interrogativo sulla sostituzione del "coltellino svizzero" è tutt’altro che semplice: chiunque verrà scelto avrà nelle gambe poca benzina e ancora meno esperienza nel ruolo. Preso per assodato il mantenimento del 3-5-2 come modulo di riferimento anche al "Dall’Ara" e la presenza di Akinsanmiro, le carte in mano a mister Gilardino sono molteplici. Il "violinista" potrebbe spostare nel cuore della mediana Marin, assegnandogli esclusivamente compiti di rotture, liberando la casella di mezzala per la qualità e la brillantezza di Vural. Un’altra soluzione potrebbe essere invece l’inserimento in cabina di regia di Hojolt, protagonista di una ripresa molto positiva contro la Fiorentina, lasciando Marin nella sua collocazione originaria. Qualche fiche in meno la punteremmo sull’inserimento contemporaneo del danese e del turco con passaporto svedese: cambiare due elementi su tre nella diga mediana potrebbe essere un azzardo al cospetto della formazione di mister Italiano.

