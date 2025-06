Gilardino, ora il vertice per il mercato. Corrado conferma: "Mancano solo le carte"

di Lorenzo VeroPISAL’ultima volta che la dirigenza e l’allenatore in casa Pisa si sedettero a un tavolo non fu un piacevole ricordo. Appena un mese fa, quando maturò la decisione da parte di Filippo Inzaghi di voler interrompere il proprio percorso al Pisa. Ne parliamo oramai come un lontano ricordo, ma non è passato nemmeno un mese. Adesso, un nuovo vertice è previsto. Da un lato, sempre la dirigenza dall’altro l’allenatore, che però è Alberto Gilardino. Sul piatto? Non il contratto. Lì, come detto, restano solamente da sistemare i termini burocratici. Lo ha confermato lo stesso presidente Giuseppe Corrado, intervenuto in occasione della seconda edizione del premio Romano Fogli: "Dobbiamo dar tempo al tempo. Attesa figlia di ragioni burocratiche". Al centro del discorso ci sarà il calciomercato. Primo incontro operativo della nuova era del Pisa per dare una sterzata al mercato. Un incontro programmato, come raccontato già una settimana fa, nel quale le parti studieranno i profili maggiormente congeniali al 3-5-2 dell’allenatore.

Facciamo un attimo un ripassino: i primi nomi analizzati saranno i calciatori non riscattati (Castellini, Solbakken, Sernicola, Morutan, Abildgaard). In particolar modo, Castellini, Solbakken e Morutan i nomi per i quali ci si aspettava il riscatto, e sarebbe probabilmente stato certo in caso di permanenza di Inzaghi. L’altro nome da analizzare: Giovanni Bonfanti. Il difensore è tornato all’Atalanta, ma il Pisa avrebbe molto piacere a godere di nuovo delle prestazioni del giocatore. Per lui, così come eventualmente per gli altri non riscattati, potrebbero essere intavolate nuove trattative. Quindi Gilardino darà le proprie considerazioni sulla rosa attuale, che è tornata a essere "extra-large", come ogni volta all’inizio di una stagione. Quarantatré i calciatori nel roster nerazzurro, considerando i rientri dai prestiti. Ma quali, tra questi, potrebbe far parte della rosa in Serie A? Probabilmente solo Coppola. Anzi, il difensore classe 2005 è tenuto in altissima considerazione dal club, che ha rifiutato per lui un’offerta da 4 milioni dal Lens e respinto le avance del Tottenham. A causa del suo infortunio che lo terrà fuori quasi tutto il pre-campionato, rimarrà in rosa nella prima parte di stagione. Per Sala, invece, dopo la stagione al Pontedera, l’intenzione sarebbe quella di un prestito in B, dove potrebbe tornare anche Nicholas Bonfanti, magari proprio al Bari, dove ha giocato nella seconda metà dello scorso campionato. Molto del futuro prossimo si deciderà da questo incontro. Il mercato inizia a correre veloce.