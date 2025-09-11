Gilardino ritrova il gruppo al completo. Nzola segna, Esteves torna con la squadra

Si è ripopolato San Piero a Grado. A tre giorni dalla sfida contro l’Udinese, in programma domenica alle 15 alla Cetilar Arena (biglietti ancora disponibili), Alberto Gilardino può svolgere l’allenamento con a disposizione la sua rosa al gran completo. Rientrati tutti i nazionali, dopo Aebischer e Denoon, martedì, è stato poi il turno di Marin, novanta minuti in campo martedì sera nel pareggio a Cipro della Romania (2-2) che preclude le possibilità di qualificazione della nazionale di Lucescu al Mondiale. Nella stessa sera, Mbambi è stato protagonista dell’amichevole del Belgio under-18 contro i pari età del Qatar. La partita, vinta dai belgi per 2-1 sul terreno neutro della Svizzera, ha visto il difensore del Pisa andare in gol. In gol anche M’Bala Nzola. E questa non può che essere una buona notizia. L’attaccante ha trovato la sua prima rete stagionale sbloccando l’incontro che ha visto la sua Angola vincere per 3-1. Un primo timbro che riconsegna così al club nerazzurro un calciatore che ha messo minuti nelle gambe e ritrovata confidenza con la porta.

Chissà se Gilardino deciderà di schierarlo dal primo minuto, considerando i pochi allenamenti svolti con la squadra. Rimanendo in tema attaccanti e in tema nazionali, è accaduto un fatto certamente singolare: Buffon contro l’Italia. Louis Thomas, calciatore del Pisa, ha giocato tutti e novanta i minuti con la maglia della Repubblica Ceca under-19 contro gli Azzurri (perdendo 2-1). Curioso, essendo il figlio del recordman di presenze della Nazionale, nonché attuale capo delegazione. Da Marin che ha giocato 180 minuti a scendere, a eccezione di Denoon tutti i calciatori nerazzurri convocati hanno trovato spazio in nazionale, e ciò non può che restituire a Gilardino un gruppo maggiormente motivato. Un’altra buona notizia arriva dall’infermeria. In questi giorni Tomas Esteves è tornato a lavorare interamente con il gruppo.

Ne ha dato conferma il direttore sportivo Davide Vaira ai microfoni de Il Nerazzurro a margine del media day. Il laterale portoghese aveva riniziato a lavorare parzialmente con i compagni nelle ultime settimane, ma adesso è pronto al rientro completo. Certo, il percorso per tornare al 100% dopo il brutto infortunio accusato tredici mesi fa, in amichevole contro l’Inter, necessiterà ancora un po’ di tempo. Il giocatore punta a una convocazione il prima possibile, anche per garantire in futuro un possibile ricambio ad Angori sulla corsia di sinistra. Tre i giorni che mancano alla sfida contro gli uomini di Runjaic, e il Pisa arriva carico, rigenerato e con due settimane di lavoro in più. All’Arena in palio punti importanti per la salvezza, già alla terza giornata di campionato.