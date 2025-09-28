Gilardino sfida il maestro e il passato. Lo "strano" derby del tecnico nerazzurro

Leader, trascinatore, uomo simbolo: Alberto Gilardino è stato tutte queste cose sia per la Fiorentina sia per Stefano Pioli nel corso della sua carriera da centravanti letale in area di rigore. Dopo l’esperienza sfortunata a livello personale con il Milan – quando la sua parabola sembrava destinata a raggiungere le vette delle grandi leggende del calcio italiano – il "violinista" è riuscito a ripartire con determinazione e grande spirito di rivalsa proprio da Firenze. Acquistato nell’estate del 2008 dal club dei Della Valle, in tre stagioni e mezzo in viola Alberto Gilardino ha messo insieme qualcosa come 157 presenze – tra Serie A, coppe europee e Coppa Italia – 63 gol e 21 assist: numeri da top player pazzesco per una compagine abituata a veleggiare costantemente nelle primissimi posizioni della classifica. Dopo essersi smarrito in rossonero, nel capoluogo toscano Alberto Gilardino si è sentito nuovamente al centro di un progetto tecnico e, soprattutto, sostenuto e amato incondizionatamente dai suoi tifosi.

Oggi pomeriggio quindi la partita contro la Fiorentina vale i canonici tre punti, ma si porta dietro un carico emotivo molto importante: è il derby per eccellenza del popolo nerazzurro, contro però uno dei posti dove ha lasciato un pezzetto di cuore. In aggiunta a ciò c’è anche da tenere in considerazione il fatto che il Gila, a giugno, è stato seriamente preso in considerazione dalla dirigenza fiorentina come erede di Raffaele Palladino: poi, però, da una parte l’affondo del Pisa è stato più forte e convinto e dall’altra il club viola ha virato su Stefano Pioli. Uno dei "padri putativi" della versione da mister del "violinista", che è stato allenato dal tecnico emiliano nell’annata vissuta a Bologna: in rossoblu Gilardino ha giocato 36 gare nella Serie A 2012-13, trascinando la squadra alla salvezza con 15 centri e diventando uno dei giocatori più apprezzati sia tecnicamente che umanamente da Pioli. Un altro dettaglio che contribuirà a rendere ancora più denso di pathos l’incontro di oggi pomeriggio: a questo possiamo aggiungere anche che il "violinista", da allenatore, non ha mai battuto Pioli. Nella stagione 2023-24, quando Gilardino guidava il Genoa e il collega allenava il Milan, a "Marassi" si impose di misura (0-1) la formazione rossonera e al "Meazza" il match terminò 3-3. Bilancio negativo per il tecnico nerazzurro anche contro la Fiorentina: nei tre precedenti disputati quando era allenatore del Genoa, il biellese ha ottenuto due sconfitte e un pareggio.

