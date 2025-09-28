Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Pisa
  4. Gilardino sfida il maestro e il passato. Lo "strano" derby del tecnico nerazzurro

Gilardino sfida il maestro e il passato. Lo "strano" derby del tecnico nerazzurro

L’attuale allenatore della Fiorentina ha diretto il Violinista in campo. E l’ex bomber sotto la cupola del Brunelleschi ha segnato 63 gol

di ANDREA MARTINO
28 settembre 2025
Il tecnico nerazzurro, Alberto Gilardino (43 anni)

Il tecnico nerazzurro, Alberto Gilardino (43 anni)

XWhatsAppPrint

Leader, trascinatore, uomo simbolo: Alberto Gilardino è stato tutte queste cose sia per la Fiorentina sia per Stefano Pioli nel corso della sua carriera da centravanti letale in area di rigore. Dopo l’esperienza sfortunata a livello personale con il Milan – quando la sua parabola sembrava destinata a raggiungere le vette delle grandi leggende del calcio italiano – il "violinista" è riuscito a ripartire con determinazione e grande spirito di rivalsa proprio da Firenze. Acquistato nell’estate del 2008 dal club dei Della Valle, in tre stagioni e mezzo in viola Alberto Gilardino ha messo insieme qualcosa come 157 presenze – tra Serie A, coppe europee e Coppa Italia – 63 gol e 21 assist: numeri da top player pazzesco per una compagine abituata a veleggiare costantemente nelle primissimi posizioni della classifica. Dopo essersi smarrito in rossonero, nel capoluogo toscano Alberto Gilardino si è sentito nuovamente al centro di un progetto tecnico e, soprattutto, sostenuto e amato incondizionatamente dai suoi tifosi.

Oggi pomeriggio quindi la partita contro la Fiorentina vale i canonici tre punti, ma si porta dietro un carico emotivo molto importante: è il derby per eccellenza del popolo nerazzurro, contro però uno dei posti dove ha lasciato un pezzetto di cuore. In aggiunta a ciò c’è anche da tenere in considerazione il fatto che il Gila, a giugno, è stato seriamente preso in considerazione dalla dirigenza fiorentina come erede di Raffaele Palladino: poi, però, da una parte l’affondo del Pisa è stato più forte e convinto e dall’altra il club viola ha virato su Stefano Pioli. Uno dei "padri putativi" della versione da mister del "violinista", che è stato allenato dal tecnico emiliano nell’annata vissuta a Bologna: in rossoblu Gilardino ha giocato 36 gare nella Serie A 2012-13, trascinando la squadra alla salvezza con 15 centri e diventando uno dei giocatori più apprezzati sia tecnicamente che umanamente da Pioli. Un altro dettaglio che contribuirà a rendere ancora più denso di pathos l’incontro di oggi pomeriggio: a questo possiamo aggiungere anche che il "violinista", da allenatore, non ha mai battuto Pioli. Nella stagione 2023-24, quando Gilardino guidava il Genoa e il collega allenava il Milan, a "Marassi" si impose di misura (0-1) la formazione rossonera e al "Meazza" il match terminò 3-3. Bilancio negativo per il tecnico nerazzurro anche contro la Fiorentina: nei tre precedenti disputati quando era allenatore del Genoa, il biellese ha ottenuto due sconfitte e un pareggio.

M.A.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su