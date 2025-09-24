GIORNATA DI VIGILIA. Si torna al lavoro . E Touré diventa papà

Non c’è nemmeno tempo di assimilare la partita contro il Napoli. Per il Pisa si tratta già di giornata di vigilia. Una volta rientrati in Toscana, la squadra nerazzurra è tornata immediatamente a lavoro al centro sportivo Cetilar di San Piero a Grado per preparare la sfida contro il Torino di Coppa Italia, in programma giovedì alle 21 allo Stadio Olimpico – Grande Torino (la partita sarà visibile in chiaro su Italia Uno). L’arbitro della partita sarà Ivano Pezzuto. In palio gli ottavi contro la Roma. Un’occasione, come dichiarato da mister Alberto Gilardino dopo la gara del "Maradona", per poter dare minutaggio ai calciatori che sono stati schierati di meno in questo avvio di stagione. Lecito pensare a Scuffet in porta, Piccinini e Hojholt in mezzo al campo tra gli altri. Possibile, ma non certo, l’esordio di Raul Albiol. Indisponibile Calabresi, che venne squalificato nel turno precedente giocato a Cesena a inizio agosto. Chissà che Lorran, una volta trovato l’esordio con gol a Napoli, possa trovare continuità e una maglia dal primo minuto. Intanto, giorni di festa in casa Pisa: fiocco azzurro in casa Touré! L’esterno tedesco classe ‘98 è diventato padre del piccolo Malik. Questo il motivo per il quale non ha preso parte alla trasferta campana. "Tutta la famiglia nerazzurra si congratula con il nostro Idrissa Tourè e con la signora Ema per la nascita del piccolo Maleek cui va l’abbraccio di tutti noi e l’augurio di una vita lunga, serena e felice!". Questo il comunicato del club.

Lorenzo Vero