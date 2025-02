Giovanili Pisa: Juniores Femminile e Under 14 trionfano nei derby, Primavera ancora in crisi

Pisa, 11 febbraio 2025 - Un fine settimana di alti e bassi per il settore giovanile del Pisa Sporting Club. La Primavera cade in trasferta contro la Ternana, allungando la striscia negativa senza vittorie e scivolando al decimo posto in classifica. Un risultato che riflette un periodo complicato per la formazione di Mister Innocenti, che nelle ultime sei partite ha raccolto solo delusioni. Ma ci sono anche buone notizie: gli Under 14 ottengono una vittoria di prestigio in casa dello Spezia, mentre la Juniores Femminile si impone nettamente nel derby contro l’Academy Livorno con un perentorio 5-0.

PRIMAVERA - Ancora una sconfitta per la Primavera nerazzurra, stavolta sul campo della Ternana, che si impone 3-2 con un gol nel finale. Il Pisa ha provato a reagire due volte, recuperando lo svantaggio con Casarosa prima e Buffon poi, ma nel finale il gol di Fulga all’88’ ha spento le speranze nerazzurre.

UNDER 14 SUGLI SCUDI - Juniores Femminile e Under 14 sugli scudi. Se la Primavera non sorride, a regalare soddisfazioni sono le Juniores Femminili e gli Under 14. Le ragazze nerazzurre hanno dato spettacolo nel derby contro l’Academy Livorno, imponendosi con un rotondo 5-0. Un successo che certifica la crescita del settore femminile e che conferma la qualità della squadra, capace di dominare una sfida molto sentita. Grande prestazione anche per gli Under 14, che hanno espugnato il campo dello Spezia con un 3-1, un risultato che conferma la solidità della squadra e il buon lavoro svolto dallo staff tecnico.

GLI ALTRI RISULTATI - Nel settore maschile, oltre alla vittoria degli Under 14, si segnala il pareggio per 3-3 degli Under 13 sempre contro lo Spezia, mentre l’Under 16 ha strappato un’ottima vittoria per 1-0 sul campo del Parma. Under 15 e Under 17 hanno invece ottenuto risultati meno brillanti: i primi sono usciti sconfitti 2-1 sempre contro il Parma, mentre i secondi hanno pareggiato 2-2 in casa della Carrarese.

PROSSIMI IMPEGNI - Il Pisa dovrà subito voltare pagina e pensare alle prossime sfide. La Primavera, in particolare, è chiamata a una reazione per interrompere la serie negativa e ritrovare fiducia in vista della seconda parte della stagione. Le Juniores Femminili e gli Under 14, invece, proveranno a confermare il loro ottimo momento. L'under 17 infine dovrà vedersela nella fase nazionale.