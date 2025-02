Giovanili Pisa, la Primavera ancora senza vittorie, bene le Under 17 femminili

Pisa, 4 febbraio 2025 - Un fine settimana agrodolce per le giovanili del Pisa Sporting Club. La Primavera, impegnata in casa contro l’Avellino, non è riuscita a tornare al successo, fermandosi sull’1-1 e allungando a cinque la striscia di partite senza vittorie. Risultati negativi anche per le altre squadre maschili, con le formazioni Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 sconfitte nei rispettivi impegni di campionato. Un pareggio, invece, per gli Under 13, che hanno impattato a reti bianche contro la Fiorentina. A tenere alto l’onore del vivaio nerazzurro ci hanno pensato le ragazze dell’Under 17 femminile, che si sono imposte con un netto 7-2 sulla San Marino Academy. PRIMAVERA - Non riesce a ritrovare il successo la Primavera nerazzurra, che a Peccioli ha pareggiato 1-1 contro l’Avellino. La squadra di Matteo Innocenti aveva approcciato bene la gara, trovando il vantaggio già al 6' con Frosali, ma nella ripresa un calo di attenzione ha permesso agli ospiti di pareggiare con Fusco al 49'. Nonostante alcuni tentativi nel finale, i nerazzurri non sono riusciti a trovare il gol della vittoria. Con questo risultato, il Pisa resta al nono posto, ormai fuori dalla corsa playoff, distante ben nove punti dall’ultimo posto utile. La prossima gara sarà un test impegnativo: i nerazzurri saranno ospiti della Ternana, terza in classifica, alla ricerca di un successo che manca ormai da cinque giornate. LE UNDER - Un weekend difficile anche per le altre formazioni giovanili del Pisa. L’Under 17 ha subito un pesante 0-4 in casa contro la Juventus, dimostrando le difficoltà nel confronto con le squadre di vertice. Non è andata meglio all’Under 16 e all’Under 15, entrambe sconfitte dal Genoa: i primi con un 2-4 combattuto, i secondi con un 1-3 che non lascia spazio a repliche. L’Under 14 ha lottato contro la Fiorentina ma è uscita sconfitta di misura per 0-1. Unico risultato positivo, seppur senza reti, quello degli Under 13, che hanno bloccato sullo 0-0 i pari età viola. FEMMINILE - L’unica gioia del weekend arriva dal settore femminile. L’Under 17 ha travolto la San Marino Academy con un netto 7-2, confermando la crescita del movimento giovanile femminile nerazzurro. Complici due rinvii, è stata l’unica squadra in campo tra le formazioni femminili del Pisa, ma ha saputo rappresentare al meglio i colori nerazzurri con una prestazione dominante.