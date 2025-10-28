Giovedì sera. Arbitrerà Massa “Passillo de onor“ per il Lenergy Pisa BS

La partita di giovedì sarà diretta da Davide Massa: il fischietto originario di Imperia in carriera ha incrociato soltanto tre volte i nerazzurri. Il bilancio del Pisa con l’arbitro ligure è in perfetta parità: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L’ultimo precedente risale allo scorso 14 settembre, quando l’Udinese sbancò l’Area Garibaldi con la rete siglata da Bravo nel primo tempo. Le altre due partite dirette da Massa appartengono alla stagione 2021-22: a Vicenza i nerazzurri si imposero 3-1, mentre in casa del Perugia non andarono oltre l’1-1.

Decisamente più lungo invece il curriculum del fischietto ligure con la Lazio: i precedenti sono ben 33, con 12 vittorie biancocelesti, 11 pareggi e 10 sconfitte. Ad assistere Massa ci saranno Pietro Dei Giudici (Latina) e Marco Trinchieri (Milano), con Michael Fabbri (Ravenna) nel ruolo di quarto ufficiale. Al Var Lorenzo Maggioni (Lecco) supportato da Davide Ghersini (Genova).

Prima del fischio d’inizio lo stadio e il Pisa riserveranno il giusto tributo a una realtà locale capace di affermarsi come punto di riferimento sul piano nazionale: il Pisa Beach Soccer. Prima del match i nerazzurri campioni d’Italia effettueranno un giro di campo celebrativo per ricevere il saluto e l’applauso del pubblico. Nel corso della cerimonia, lo Sporting Club consegnerà un riconoscimento ufficiale al Lenergy Pisa BS per il prestigioso traguardo conquistato nella stagione 2025. "Questo invito rappresenta un importante momento di condivisione tra due realtà che portano con orgoglio i colori e il nome di Pisa in tutta Italia – commenta il Pisa Beach Soccer".

M.A.