Gli avversari

Dopo sette sconfitte consecutive e il rendimento peggiore di tutta la Serie B nell’ultimo mese e mezzo, il pensiero di ciascun tifoso nerazzurro è soltanto: "Arriva il Pisa e il Cittadella rinasce. Sono la nostra bestia nera". Ma è davvero così? La compagine espressione della città murata in provincia di Padova rappresenta realmente la nemesi dello Sporting Club? La risposta è "sì, ma soltanto a metà". Perché nerazzurri e granata si sono affrontati al "Tombolato" dodici volte da quando il club veneto ha fatto il suo ingresso tra i professionisti, e il bilancio è quasi in equilibrio: 6 vittorie del Cittadella, 4 successi pisani e 1 pareggio. Il feeling tra il Pisa e lo stadio granata, in realtà, è stato clamorosamente buono nelle prime gare ufficiali: dal febbraio del 2000 (data del primo incrocio tra le due squadre) al 25 marzo del 2007 sono arrivate soltanto vittorie.

La prima risale alla stagione culminata con il campionato di C1 perso per un solo punto contro il Siena e la successiva, terribile, sconfitta contro il Brescello ai playoff: la squadra guidata da Francesco D’Arrigo si impose a Cittadella con i gol di Alfonso Greco e Paolo Andreotti. Nel 2002 gli uomini di Gianni Simonelli superarono il Cittadella guidato da Rolando Maran con il guizzo di Massimiliano Varricchio. Poi altri due acuti: nel 2004 uno 0-2 siglato da Giacomo Lorenzini e Daniele Mannini; nel 2007 la vittoria di misura propiziata da una magistrale punizione di Fabrizio Ferrigno. I problemi sono iniziati quando il Cittadella ha affrontato il Pisa nel campionato di Serie B: dal 18 aprile 2009 al 13 agosto 2002 sono arrivate 6 sconfitte per i nerazzurri e un solo pareggio. La prima sconfitta fu causata dal rigore trasformato da Manuel Iori, poi si passa anche da un rocambolesco 3-2 nei tempi supplementari (contestatissimo da parte pisana) nel primo turno di Coppa Italia del 2011. Altra sconfitta per 1-0 nel 2016, sotto gli occhi di un Giuseppe Corrado vicinissimo a rilevare il club nerazzurro. L’emorragia di risultati si è arrestata lo spazio di una gara, quella del 24 novembre 2019: gol di Pinato per il Pisa, pareggio ancora di Iori su rigore per l’1-1 finale. Dopodiché sono arrivati altri tre scivoloni: un doppio 2-0 e infine il 4-3 della passata stagione.

