Gli avversari. Aspettando Lucca. Sarà il grande ex

Forse Pisa ancora si deve abituare al meglio alla Serie A. Lo ha ribadito capitan Caracciolo dopo la sconfitta con l’Udinese, ma oltre al campo, per il quale l’obiettivo dichiarato e scontato è la salvezza, c’è da fare l’abitudine anche su altri aspetti. Per esempio, è certamente inusuale assistere a una sfida di Champions League e pensare che tra le due sfidanti c’è la prossima avversaria. Questo è quanto accaduto in Manchester City-Napoli. Il Pisa si prepara ad affrontare i campioni d’Italia in carica. Giovedì sera quasi tutta Italia ha assistito alla partita degli uomini di Conte, sconfitti 2-0. Ma cosa offre al Pisa questa partita? Di sicuro un impegno in più non ribilancia le differenze di valore tra le squadre, con i favori del pronostico tutti a favore del Napoli. La gara dell’Etihad però ha richiesto uno sforzo maggiore del previsto per gli uomini di Conte, rimasti in dieci dal ventiseiesimo minuto in seguito all’espulsione di Di Lorenzo. Discorso che non coinvolge il pericolo numero uno, De Bruyne, sostituito per inserire Olivera. Il Napoli potrebbe presentare qualche novità di formazione. Soprattutto in attacco: che non sia il turno di Lorenzo Lucca? Partito titolare nelle prime due gare di campionato in seguito all’infortunio di Lukaku, l’attaccante ha poi visto l’inserimento di Hojlund. In questo caso si tratterebbe della prima sfida al Pisa dalla sua partenza nell’estate del 2022. Trentacinque presenze, l’ultima nella finale contro il Monza, condite da sei gol e quattro assist.In caso dovesse giocare, in marcatura si troverà un difensore che tante volte in allenamento lo ha avuto a stretto contatto come Antonio Caracciolo.