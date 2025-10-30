Gli avversari. Dubbi per Sarri. Pedro scalpita

A differenza del Pisa, per preparare la sfida della Cetilar Arena la Lazio ha avuto a disposizione due giorni in meno. I biancocelesti sono reduci da una partita di grandissimo dispendio energetico domenica sera, quando hanno battuto la Juventus (e portato all’esonero di Tudor). Dopo solamente tre giorni di allenamento, la squadra di Maurizio Sarri tornerà in campo. Sono previsti pochissimi cambi di formazione, considerando che, come ribadito più volte dall’allenatore (che non ha parlato in conferenza stampa), la Lazio è falcidiata da vari infortuni, tra cui quelli di molti titolari quali Nuno Tavares, Rovella, Castellanos e Cancellieri, ai quali ieri si è aggiunto anche Hysaj. Sono così previsti pochissimi cambi di formazione rispetto alla gara dell’Olimpico. Luca Pellegrini potrebbe partire dal primo minuto sulla sinistra, con lo spostamento di Marusic nella corsia opposta.

A centrocampo verso la conferma il terzetto formato da Guendouzi, Cataldi e Basic. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Isaksen sarà confermato sulla corsia di destra, con dal lato opposto il capitano Zaccagni. Per quanto riguarda il ruolo di centravanti, invece, c’è un ballottaggio in corso. Da un lato c’è Dia che potrebbe essere confermato (e che ha bisogno di tornare alla rete), ma nella testa di Sarri sta balenando l’idea di Pedro schierato da falso nueve.

Lorenzo Vero