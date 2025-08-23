GLI AVVERSARI. Ederson, recupero completo. Krstovic partirà dalla panchina

Se per il Pisa si tratta dell’inizio di una nuova era, quella del ritorno in A, lo stesso si può dire dell’Atalanta. Vigilia della prima partita ufficiale dopo quasi un decennio targato Gasperini. La squadra è pronta all’esordio davanti ai propri tifosi nello stadio, che d’ora in poi si chiamerà New Balance Arena. Intanto, a Zingonia è previsto oggi l’allenamento di rifinitura per preparare al meglio la partita contro la squadra di Gilardino. La notizia del giorno è il recupero completo di Ederson, che ha svolto la totalità dell’allenamento di ieri assieme al resto della squadra. Il brasiliano ricomporrà così la coppia di centrocampo con capitan De Roon. Il modulo dei bergamaschi sarà il classico 3-4-2-1. In attacco da evidenziare il ritorno di Gianluca Scamacca (verso la panchina l’ultimo acquisto da 25 milioni di euro Krstovic), dopo aver passato quasi tutta la scorsa stagione ai box per infortunio. L’attaccante classe 1999 sarà supportato molto probabilmente da De Ketelaere e Daniel Maldini (in ballottaggio con Sulemana). Sulla destra agirà Bellanova, mentre sulla corsia opposta Zappacosta è favorito sul neoarrivato dall’Inter Zalewski. Passando alla difesa, il terzetto dovrebbe essere quello composto da Kossounou, Hien e Djimsiti, con Scalvini però pronto a sua volta a una maglia dal primo minuto. Il portiere titolare sarà certamente Marco Carnesecchi. Per il Pisa si tratta di una sfida contro una squadra che disputerà ancora una volta la Champions League, e che contro una neopromossa vorrà iniziare al meglio la propria stagione.

Lorenzo Vero