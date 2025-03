Gli avversari. "Entrambe vorranno superarsi»

Se il Sassuolo è riconosciuto all’unanimità come la squadra destinata a salire in Serie A, in casa neroverde è altrettanto importante il rispetto verso la seconda forza del campionato, il Pisa di Inzaghi. "Ci aspetta uno bello scontro tra due squadre che stanno disputando un ottimo campionato. Entrambe vorranno superarsi. Noi proveremo a resistere alle loro qualità mettendo in mostra le nostre. Dovremo fare gara piena e siamo pronti ad affrontare una sfida bella e stimolante", ha dichiarato Fabio Grosso alla vigilia della partita. I neroverdi all’andata hanno perso per 3-1, e nell’ultimo incontro di campionato non sono andati oltre lo 0-0 contro la Sampdoria. La partita si preannuncia una sfida a scacchi per l’allenatore avversario: "Ci sono molte sfaccettature. Abbiamo molte sfaccettature, sia noi che loro. Sono due squadre con belle risorse e che stanno facendo un bellissimo percorso e si vorranno preparare". Grosso ha dato anche un anticipo sulla partita che svolgeranno: "Cercheremo di tamponare le loro qualità e cercare di tirare fuori le nostre perché abbiamo gli argomenti per metterli in difficoltà". Tra le fila del Sassuolo, sicuramente non ci saranno Skjellerup e Thorstvedt. In particolar modo, il trequartista norvegese sarà assente a lungo, essendosi operato nella giornata di giovedì, sottoponendosi alla pulizia del calcagno: "Ha stretto i denti tanto tempo, era un fastidio che si portava dietro. Gli facciamo un grande in bocca al lupo" ha dichiarato l’allenatore.

Lorenzo Vero