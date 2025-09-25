Gli avversari. Il "pisano» Asllani guida la mediana

Il Torino in Coppa Italia vuole rialzarsi immediatamente dopo il pesantissimo 3-0 incassato in casa nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta. Un ambiente pesante, quello granata, con un visibile malumore da parte dei tifosi granata nei confronti della società. Ieri, in occasione dell’allenamento della vigilia, il presidente Urbano Cairo ha fatto visita alla squadra al Filadelfia, accompagnato dal direttore Vagnati. Un discorso di qualche minuto, fatto dal presidente ai propri calciatori per motivarli. Successivamente, ha avuto luogo un discorso con l’allenatore Marco Baroni. Una partita da non sbagliare, per il Torino, quella con il Pisa. Per l’occasione è così pensare a pochissime rotazioni nella formazione. Avrà spazio il secondo portiere Paleari, mentre Maripan non dovrebbe essere parte della gara in quanto alle prese con un attacco influenzale. La coppia centrale dovrebbe essere quella composta da Coco e Ismajli. Lazaro e Biraghi completeranno la linea difensiva del 4-3-3. Casadei e Anjorin le mezzale ai fianchi del butese Asllani il trio che comporrà una mediana giovane e dinamica. In attacco dovrebbe avere un turno di riposo il Cholito Simeone, che mancherà così l’incontro ravvicinato con la squadra che tanto l’ha desiderato, Che Adams favorito su Duvan Zapata nel ruolo di centravanti. Sugli esterni, invece, i favoriti dovrebbero essere Ngonge e Vlasic. Una gara, quella di Coppa Italia, di fondamentale importanza per il Torino, non tanto per dinamiche di obiettivi stagionali, quanto per ripartire dopo una brutta sconfitta e tentare di riappianare le divergenze.

Lorenzo Vero