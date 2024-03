GLI AVVERSARI. "Momento difficile. Ma serve tranquillità da parte del club»

Sette sconfitte consecutive, 6 gol segnati, 17 subiti. Sono questi i numeri horror collezionati dal Cittadella. I veneti non fanno punti dalla vittoria interna con il Palermo del tredici gennaio (2-0) ma, nonostante risultino la squadra dal peggiore rendimento negli ultimi due mesi dell’intero campionato di Serie B, con una vittoria (o anche in pareggio, in base al risultato del Modena), manterrebbero una posizione playoff. Contro il Pisa, comunque Gorini non si gioca la panchina, godendo della fiducia del presidente Gabrielli, che ha dichiarato: "Per godere dei momenti belli dobbiamo stare vicini nei momenti tristi". Una tranquillità, quella societaria, che rappresenta un unicum nel campionato, che lo stesso allenatore ha ribadito nella conferenza stampa della vigilia: "Qui il concetto de "L’unione fa la forza" è realtà. Ma contano i risultati, e contro il Pisa dobbiamo trovarlo a tutti i costi". Come spesso accade, anche questa volta poi l’allenatore avversario ha evidenziato le qualità della squadra di Aquilani, certificando la difficoltà della gara: "È una squadra molto valida, ha concetti di gioco importanti e giocatori di spicco, come Bonfanti". Quindi, Gorini ha annunciato le intenzioni di gioco: "Tecnicamente sono molto forti: dobbiamo attaccarli. All’andata abbiamo fatto male, dobbiamo essere aggressivi e non allungarci, sennò in quel caso è finita". In chiusura, l’allenatore ha riservato un augurio di pronta guarigione a Barberis, reduce dal grave infortunio al ginocchio rimediato contro il Modena.

Lorenzo Vero