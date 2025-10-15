GLI AVVERSARI. Nove gol subiti e due reti segnate

Così come per il Pisa, anche per il Verona la sfida della Cetilar Arena di sabato rappresenta uno snodo cruciale in questo campionato. Una sfida importante certificata anche dall’ambiente, con i tifosi che in poche ore hanno riempito tutto il settore ospiti. A differenza di Alberto Gilardino, Paolo Zanetti (che in estate è stato un attenzionato speciale proprio dalla dirigenza nerazzurra in caso di separazione dall’Hellas) ha visto ben tre dei suoi giocatori impegnati ieri in nazionale: Niasse con il Senegal, Belghali con l’Algeria e Slotsager con le under della Danimarca. Per loro quindi il rientro al lavoro con i compagni di squadra avverrà tra oggi e domani. La settimana di lavoro della squadra ha avuto inizio ieri, al centro sportivo di Castelnuovo di Garda, con i calciatori che hanno iniziato così la preparazione verso la partita con il Pisa. In casa gialloblù la problematica maggiore riguarda l’attacco. Il Verona, infatti, ha registrato finora dei dati paradossalmente inferiori per quanto riguarda la fase offensiva al Pisa stesso. Appena due le reti segnate dagli uomini di Zanetti in sei gare (tre pareggi e tre sconfitte) a fronte delle tre del Pisa.

I due peggiori dati dell’intero campionato, che però si bilanciano analizzando quelli difensivi: nove le reti subite dai nerazzurri, dieci dall’Hellas Verona. Tutti dati che vanno a incrementare la tesi per la quale la squadra che troverà la vittoria darà una sterzata importante per la propria stagione e per la lotta alla permanenza in Serie A.

Lorenzo Vero