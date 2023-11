Gli esonerati. Via Lucarelli e Vecchi

Le ultime due settimane di campionato hanno lasciato in eredità un paio di novità sulle panchine: la Feralpisalò e la Ternana hanno fatto ricorso all’esonero, salutando Stefano Vecchi e Cristiano Lucarelli. L’ex difensore ha lasciato la società lombarda dopo aver contribuito, in ogni caso, a scrivere una pagina di storia indelebile mettendo la firma sulla prima storica promozione in Serie B: Vecchi però paga le 8 sconfitte incassate nelle 12 gare fin qui disputate. Al suo posto è arrivato Marco Zaffaroni, capitano del Monza ai tempi dell’infuocata finale playoff con i nerazzurri del 2007 ed ex tecnico del Verona: nelle due partite giocate sotto la sua guida, la Feralpisalò ha incassato una sconfitta e un pareggio. A Terni per la seconda volta nel giro di un anno Lucarelli ha subito l’esonero: il 26 novembre 2022 il patron Bandecchi, dopo il 3-1 pesantissimo subito all’Arena Garibaldi, lo sollevò dall’incarico in favore di Aurelio Andreazzoli, salvo ritornare poi sui propri passi a fine febbraio scorso. Adesso il secondo allontanamento deciso dalla nuova proprietà, guidata dall’imprenditore Nicola Guida. Per Vecchi e Lucarelli, però, la stagione agonistica non è finita: la Lega B infatti ha siglato un nuovo accordo collettivo che prevede la possibilità, per i tecnici esonerati entro il 20 dicembre, di stringere un nuovo rapporto di lavoro con una nuova società appartenente a qualsiasi categoria del calcio italiano ed estero. Fino a tre giorni fa, data della modifica ratificata dalla Lega, un allenatore esonerato in qualsiasi momento dell’annata doveva attendere la fine della stessa prima di mettersi a tavolino per discutere di un nuovo rapporto di lavoro con un altro club. Adesso per i tecnici allontanati, tra i quali spiccano nomi illustri come Davide Ballardini e Michele Mignani, si spalancano le porte di immediate opportunità.

M.A.